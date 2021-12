Rangnick ‘ủng hộ’ Pogba rời MU, Mbappe khiến tiền PSG thành… vô nghĩa, Barca mở bán De Jong là những tin chuyển nhượng mới nhất hôm nay, 19/12.

Ralf Rangnick ‘ủng hộ’ Pogba rời MU

Rangnick... ủng hộ Pogba rời MU

HLV Ralf Rangnick được cho sẵn sàng để Paul Pogba rời MU theo dạng chuyển nhượng tự do vào cuối mùa.

Hợp đồng của Pogba tại Old Trafford sẽ hết hạn vào tháng 6 năm sau nhưng không có động thái gia hạn, trước sự quan tâm của Juventus, PSG và Real Madrid.

Theo truyền thông Anh, Pogba muốn chờ xem MUnhư thế nào dưới tay Rangnick rồi mới ‘chốt hạ’ tương lai.

Tuy nhiên, theo Gazzetta dello Sport, HLV Rangnick, người sẽ còn ở lại Old Trafford thêm 2 năm sau mùa giải này, xác định MU không Paul Pogba và cũng không có kế hoạch thuyết phục một cầu thủ không có ý định cam kết, ở lại. Do vậy mà ông “ủng hộ" tiền vệ Pháp ra đi theo dạng tự do vào cuối mùa.

Pogba chưa chơi trận nào kể từ HLV người Đức đến, do gặp vấn đề ở đùi.

Kylian Mbappe khiến tiền PSG thành… vô nghĩa

Mbappe không lưu luyến ở lại PSG dù chơi bóng cạnh Messi và Neymar

Phát biểu mới nhất của Kylian Mbappe với RMC Sport cho thấy, ‘rất nhiều tiền’ của PSG cũng không thể giữ chân được anh ở Paris.

Đội bóng nhà giàu nước Pháp được cho để níu chân Mbappe đã sẵn sàng biến anh thành cầu thủ lương cao nhất đội, vượt cả Messi (35 triệu euro/năm), Neymar (30 triệu euro/năm).

Tuy nhiên, có vẻ Mbappe đã sớm quyết định và sẽ không thay đổi, với Real Madrid dù trả lương ít hơn hẳn thế nhưng chân sút tuyển Pháp được loan báo cam kết sẽ đến vào hè năm sau, khi hết hợp đồng với PSG.

Mbappe đã cho thấy vì sao anh lựa chọn ra đi: “Mối quan hệ giữa con người với nhau thú vị hơn nhiều so với tiền bạc.

Kinh nghiệm sống cũng quan trọng hơn tiền bạc, nếu không muốn nói là rất quan trọng.

Trên tất cả, tôi khao khát khám phá, du lịch, gặp gỡ những cầu thủ khác, những nền văn hóa khác nhau”.

Barca mở bán De Jong

Barca sẽ bán De Jong nếu nhận được lời đề nghị hấp dẫn

Marca cho hay, Barcelona không tìm cách thúc đẩy bán De Jong nhưng sẽ xem xét nếu nhận được lời đề nghị lớn, bởi điều này sẽ giúp họ giảm bớt gánh nặng tài chính.

Thông tin cho hay, đội bóng do Xavi dẫn dắt không để De Jong ra đi vào tháng 1/2022 nhưng có khả năng bán tiền vệ Hà Lan vào hè tới.

De Jong còn hợp đồng tại Nou Camp đến hè 2026, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong đội hình Barca ở chiến dịch 2021/22, với 19 lần ra sân mọi đấu trường, đóng góp 1 bàn thắng và 2 pha kiến tạo.

MU, Man City và PSG được cho quan tâm đến tiền vệ trung tâm của Barca trước khi thị trường mùa Đông mở cửa.

L.H

Rangnick giúp MU cuỗm Rudiger, Haaland ra điều kiện Barca Rangnick giúp MU cuỗm Rudiger từ Chelsea, Haaland ra điều kiện với Barca, Atletico đề nghị hoán đổi ký Martial là những tin chuyển nhượng mới nhất hôm nay, 16/12.

Rangnick chỉ Martial rời MU, Thiago Silva gia hạn Chelsea Rangnick cảnh báo gắt Martial, Thiago Silva gia hạn Chelsea, Barca mơ bộ ba trong đội hình HLV Thomas Tuchel là những tin chuyển nhượng mới nhất hôm nay, 14/12.

PSG trả lương Mbappe cao hơn Messi và Neymar Đội bóng nhà giàu nước Pháp vẫn đang cố dùng thật nhiều tiền để giữ chân Kylian Mbappe bằng cách đề nghị trả lương tuyển thủ Pháp cao hơn Messi và Neymar.