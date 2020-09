Tottenham đang lắng nghe những lời đề nghị hỏi mua Danny Rose, Aurier, Foyth... trong bối cảnh chuẩn bị công bố hai bản hợp đồng với Gareth Bale và Sergio Reguilon.

Trong ngày hôm nay (18/9), cả Bale và Reguilon sẽ đáp chuyến bay đến London để hoàn tất hợp đồng gia nhập Tottenham.

Người đến phải có kẻ đi, Jose Mourinho sẵn sàng rao bán ít nhất 5 cầu thủ để thanh lọc đội hình, bao gồm Danny Rose, Juan Foyth, Gazzaniga, Serge Aurier và Sessegnon.

Danny Rose sắp phải bán sới khỏi Tottenham

Danny Rose không được tập cùng đội một Tottenham kể từ ngay trở lại CLB sau quãng thời gian cho mượn ở Newcastle.

Hậu vệ cánh trái người Anh từng phản ứng gay gắt với Mourinho vì không được ra sân thường xuyên, trong serier chương trình All of Nothing của Amazon.

Hiện Danny Rose đang tìm đường sang Italy. Genoa có thể chi 5 triệu bảng để rước về hậu vệ cánh trái 30 tuổi này.

Juan Foyth được xem là tài năng trẻ hứa hẹn dưới thời Pochettino. Tuy nhiên, kể từ ngày Mourinho lên nắm quyền, tuyển thủ Argentina hiếm khi được sử dụng.

Vẫn còn khá trẻ nên Foyth cũng thu hút nhiều sự chú ý từ Leeds, Valencia hay Villareal. Spurs đặt giá cho hậu vệ đa năng khoảng 15 triệu bảng.

Sau khi Mourinho lấy về Doherty, Serge Aurier cũng mất vị trí chính thức bên hành lang cánh phải. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà có thể gia nhập Milan, Monaco hoặc Leverkusen trước khi thị trường chuyển nhượng hè đóng cửa.

* An Nhi