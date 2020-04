- Chris Smalling sẽ trở lại Manchester hè này, khi vụ chuyển nhượng dài hạn sang AS Roma nguy cơ đổ bể vì Covid-19.

Trung vệ người Anh thi đấu xuất sắc ngay mùa đầu tiên tại Serie A, nhanh chóng được fan Roma yêu quý nhờ sự thân thiện cùng lối đá chắc chắn.

Bản thân Chris Smalling muốn ở lại Italia. AS Roma cũng thảo luận mua đứt cầu thủ 30 tuổi này với mức phí 25 triệu bảng.

Smalling đã chơi tốt trong màu áo Roma

Tuy nhiên, giờ Smalling nhiều khả năng sẽ quay trở lại Old Trafford hè tới, vì AS Roma gặp khó khăn tài chính do ảnh hưởng của Covid-19.

Hiện Serie A vẫn đang bị tạm hoãn vô thời hạn. Virus corona tàn phá đất nước Italia khiến tất cả mọi hoạt động phải tạm dừng, nền kinh tế cũng lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng.

Roma chỉ có thể mua đứt Smalling nếu họ tống khứ được một vài ngôi sao trong đội hình để cân bằng ngân quỹ.

Một nguồn tin từ nội bộ Roma cho hay: "Chúng tôi biết Chris rất muốn ở lại và hợp đồng dài hạn ký kết cuối mùa sẽ làm hài lòng tất cả các bên.

Tuy nhiên, viễn cảnh tài chính CLB lại đang theo chiều hướng xấu đi. Mọi người ở Roma đang còn rất nhiều việc phải xem xét.

Solskjaer quyết đinh đẩy Smalling sang Roma ở phiên chợ cuối hè năm ngoái là vì vụ Rojo sang Everton đổ bể phút chót."

Nhà cầm quân người Na Uy muốn bán tháo Smalling để cắt giảm quỹ lương cho CLB. Mặc dù vậy, Roma khó lòng đáp ứng được mức giá mà phía MU yêu cầu.

Một vài đội bóng ở Ngoại hạng Anh cũng bày tỏ sự quan tâm đến chàng cựu cầu thủ Fulham, đặc biệt là Arsenal.

* Đăng Khôi