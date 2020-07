MU chốt vụ Jack Grealish, Liverpool đàm phán Houssem Aouar là những tin chuyển nhượng chính hôm nay, 8/7.

MU chốt mục tiêu Grealish

Ole Gunnar Solskjaer và Phó Chủ tịch Ed Woodward vừa có cuộc thảo luận, để chốt chuyển nhượng cho MU hướng đến mùa giải 2020-21.

MU chốt đàm phán lấy Grealish

Mong muốn của Solskjaer là hoàn tất sớm thương vụ Jack Grealish - mục tiêu mà MU theo đuổi từ rất lâu.

Mới đây, Solskjaer gây áp lực lên BLĐ MU vì quá trình chuyển nhượng tiến triển rất chậm.

Aston Villa hiện vẫn đang trong cuộc khủng hoảng nặng nề ở Premier League, xếp thứ 3 từ dưới lên và khó tránh khỏi bi kịch xuống hạng.

Vì thế, Grealish tìm đường ra đi để phát triển sự nghiệp, và cạnh tranh chỗ trong đội tuyển Anh dự EURO 2022 (đá mùa Hè 2021).

MU có chuyến làm khách của Aston Villa đêm mai (2h15 ngày 10/7), và đó cũng là thời điểm Ed Woodward chốt cuộc đàm phán mua Grealish.

Liverpool đàm phán Aouar

Jurgen Klopp quyết tâm làm mới hàng tiền vệ Liverpool, sau chức vô địch Premier League 2019-20, với mục tiêu Houssem Aouar.

Liverpool đang liên hệ mua Aouar

Liverpool dành sự quan tâm đến Aouar từ nhiều tháng nay, nhưng các cuộc đàm phán đều đi vào bế tắc.

Gần đây, nỗ lực mua Thiago Alcantara không được như mong đợi, nên Liverpool quay lại tìm thỏa thuận với Lyon về Aouar.

Mùa giải 2020-21, Lyon không được dự Cúp châu Âu, nên Aouar quyết định chuyển ra nước ngoài chơi bóng.

The Independent đưa tin, Aouar phù hợp với chính sách chuyển nhượng của Liverpool. "The Kop" cũng giữ lợi thế so với các đối thủ Juventus, Real Madrid trong cuộc đua giành cầu thủ 22 tuổi này.

Liverpool dự kiến tốn không quá 45 triệu bảng để mang Aouar về sân Anfield mùa hè năm nay.

Kim Ngọc