MU xem xét gia hạn Jesse Lingard, Haaland được hét giá 200 triệu euro, Barca dễ nhận ‘vố đau’ khác mang tên Depay là những tin bóng đá mới nhất hôm nay, 8/6.

MU đề nghị gia hạn Jesse Lingard

MU có thể đề nghị Lingard hợp đồng mới

Quỷ đỏ được cho có thể đề nghị Jesse Lingard một hợp đồng mới tại Old Trafford.

Ngôi sao 28 tuổi đã phải vật lộn trong nửa đầu chiến dịch mùa giải vừa qua, trước khi được MU cho West Ham mượn từ tháng 1 và tỏa sáng tại đây.

Lingard đã ghi được 9 bàn thắng, có thêm 5 pha kiến tạo trong 16 lần ra sân cho West Ham. Đây là lý do đội bóng của HLV David Moyes muốn mua đứt tiền đạo này.

Tuy nhiên, theo ESPN, Lingard vẫn có thể có trong kế hoạch tương lai của Solskjaer và MU, với việc CLB đang xem xét đưa ra hợp đồng mới khi thỏa thuận hiện tại hết vào cuối tháng này.

Nếu nhận được đề nghị, chắc chắn Lingard sẽ yêu cầu đảm bảo được ra sân thường xuyên hơn, chứ không chấp nhận cảnh miệt mài dự bị.

Haaland được hét giá 200 triệu euro

Haaland được Dortmund hét giá 200 triệu euro, hòng làm nản lòng các đối thủ

Borussia Dortmund đã gửi thông điệp đến các đội bóng đang theo đuổi Erling Haaland là Chelsea, MU, Man City, Real Madrid,… muốn tiền đạo Na Uy, hãy chồng ra 200 triệu euro.

Haaland có một điều khoản giải phóng hợp đồng gần 70 triệu bảng nhưng sẽ chỉ được kích hoạt vào hè năm sau.

Đội bóng Bundesliga cho thấy quyết tâm giữ Haaland bằng cách hét giá không tưởng cho tay săn bàn 20 tuổi, hòng khiến các đối thủ nhăm nhe sở hữu, lui bước.

Trong số các đội bóng trên, Chelsea được cho xác định Haaland là mục tiêu ưu tiên, sau khi Lukaku tuyên bố ở lại Inter Milan.

Haaland tiếp tục phong độ đáng kinh ngạc ở mùa giải vừa kết thúc cho Dortmund, với 41 bàn thắng cùng 12 pha kiến tạo trong 41 lần ra sân mọi đấu trường.

Juventus có thể ‘hớt tay trên’ Depay của Barca

Wijnaldum được cho chạy theo PSG, giờ đến mục tiêu khác của Barca là Depay cũng bị Juventus nguy cơ 'hớt tay trên'

Sau thông tin bị Wijnaldum ‘lật kèo’, chạy theo tiếng gọi của PSG béo bở hơn, Barca có thể rơi cảnh tương tự lần nữa, với trường hợp Depay.

Tiền đạo Hà Lan là cầu thủ tự do hè này khi hết hợp đồng với Lyon, dự kiến gia nhập Barca. Tuy nhiên, tờ Mundo cho hay, HLV Allegri rất kết Memphis Depay và Juventus có thể tiếp cận ký hợp đồng.

Dù việc này sẽ phụ thuộc tình hình Ronaldo có rời Turin, nhưng cũng cảnh báo điều đáng lo cho Barca trong cảnh eo hẹp tài chính.

Do thiếu tiền nên Barca chỉ có khả năng ký với những cầu thủ theo dạng chuyển nhượng tự do với lương bổng không thể so với đối thủ.

