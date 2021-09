Cập nhật link xem trực tiếp bóng đá Besiktas vs Dortmund, thuộc khuôn khổ lượt trận ra quân bảng C UEFA Champions League, vào lúc 23h45 ngày 15/9.

Link xem trực tiếp Besiktas vs Dortmund:

Link 1

Link 2

Tại bảng C UEFA Champions League mùa này, Dortmund là đội được đánh giá cao nhất. Hai đối thủ cạnh tranh còn lại của đội bóng áo vàng vùng Ruhr ở bảng đấu này là Ajax và Sporting Lisbon.

Haaland vẫn duy trì được hiệu suất ghi bàn khủng khiếp tại Dortmund

Đại diện của Bundesliga được đánh giá cao hơn Besiktas cả về chất lượng đội hình cũng như kinh nghiệm thi đấu tại Cúp châu Âu.

Dortmund đặt mục tiêu giành 3 điểm để có khởi đầu tốt ở Champions League mùa này. Erling Haaland sẽ là niềm hy vọng của Dortmund ở trận đấu tới.

Tiền đạo người Na Uy đã ghi 8 bàn trong 6 lần ra sân cho Dortmund ở mùa này. Với phong độ cao của Haaland, Dortmund có cơ sở để hy vọng giành 3 điểm trên sân của Besiktas.

Thông tin lực lượng Besiktas vs Dortmund

Besiktas: Meras, N'Sakala và Hasic vắng mặt do chấn thương.

Dortmund: Thorgan Hazard, Soumaila Coulibaly, Can, Reyna vắng mặt do chấn thương.

Đội hình dự kiến Besiktas vs Dortmund

Besiktas: Destanoglou; Rosier, Welington, Vida, N'Sakala; Hutchinson, Souza; Larin, Ucan, Nkoudou; Karaman.

Dortmund: Kobel; Can, Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Witsel, Dahoud; Reyna; Haaland, Reus.

Lịch Thi Đấu Champions League 2021/2022 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 15/09 15/09 23:45 Beşiktaş -:- Dortmund C 15/09 23:45 FC Sheriff -:- Shakhtar Donetsk D 16/09 16/09 02:00 Inter -:- Real Madrid D 16/09 02:00 Man City -:- Leipzig A 16/09 02:00 Club Brugge KV -:- PSG A 16/09 02:00 Atlético Madrid -:- FC Porto B 16/09 02:00 Liverpool FC -:- AC Milan B 16/09 02:00 Sporting Lisbon -:- AFC Ajax C

Q.C