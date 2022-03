Hải Phòng sẽ cần phải làm việc với Next Media

Ngày 4/3, BTC giải đã ban hành công văn số 68/VPF -TrT v/v quy định lắp đặt và sử dụng bảng quản cáo điện tử, màn hình điện tử tại sân vận động. Trong công văn hướng dẫn đã quy định những nội dung được phép phát và nội dung không được phép phát tại màn hình lớn trên sân.

Đối với đề nghị của Hải Phòng về việc phát trận đấu trên màn hình lớn tại khu vực sân, VPF phúc đáp như sau:

+ Công ty VPF hiện giao cho Công ty Cổ phần Truyền hình thế hệ mới (Next Media) là đơn vị đám phán, khai thác toàn bộ Thương quyền các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Các quyền khai thác gồm: Bản quyền truyền hình, Bản quyền internet và Bản quyền trên mọi nền tảng phát sóng khác. Do đó, đề nghị Hải Phòng làm việc với Next Media để được cấp phép phát sóng trực tiếp trận đấu trên màn hình lớn tại sân vận động

+ Công ty VPF sẽ chỉ đồng ý cho Hải Phòng được phát trận đấu trên màn hình lớn tại sân Lạch Tray nếu có đủ điều kiện sau đây:

- Hải Phòng có sự chấp thuận của Next Media cho phép phát trực tiếp trận đấu thuộc hệ thống V.League 2022 trên màn hình lớn tại sân vận động

- Hải Phòng có văn bản cam kết sẽ tuân thủ quy định hướng dẫn tại Công văn số 68/VPF-TrT