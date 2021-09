Trực tiếp bóng đá futsal Việt Nam vs Panama thuộc lượt trận thứ 2 bảng D World Cup Futsal 2021, vào lúc 22h ngày 16/9.

So với đội bóng số 2 thế giới - Brazil thì Panama là đối thủ xứng tầm với đội tuyển futsal Việt Nam ở bảng D VCK FIFA Futsal World Cup Lithuania 2021.

Theo bảng xếp hạng futsal thế giới mới nhất, Panama là đội bóng đứng thứ 37, trong khi thầy trò HLV Phạm Minh Giang xếp hạng 43.

Để giành vé vào vòng 1/8 World Cup Futsal 2021, ĐT futsal Việt Nam buộc phải đánh bại đội tuyển đến từ khu vực Bắc Mỹ - đối thủ đã để thua CH Séc 1-5 ở trận ra quân.

Trận đấu giữa ĐT futsal Việt Nam và Panama diễn ra vào lúc 22h00 ngày 16/9.

ĐT futsal Việt Nam (áo đỏ) buộc phải thắng Panama để mở ra cơ hội đi tiếp

Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Việt Nam và Panama, bắt đầu từ lúc 21h45 cùng ngày.

Xem highlights Việt Nam 1-9 Brazil (Nguồn: VTV)

Lịch thi đấu bóng đá Futsal World Cup 2021 hôm nay (16/9):

* 22h00, 16/9: Solomon vs Bồ Đào Nha (C, VTV5)

* 22h00, 16/9: Panama vsViệt Nam(D, VTV6)

* 00h00, 17/9: Brazil vs CH Séc (D, VTV6)

* 00h00, 17/9: Thái Lan vs Ma-rốc (C, VTV5)

*Liên tục cập nhật...