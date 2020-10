Chiều 20/10/2020 tại Nhà thi đấu Lê Trung Kiên thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã diễn ra Lễ khai mạc Vòng chung kết Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc Cúp Kun Siêu Phàm 2020.

Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc là giải đấu thuộc hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Sân chơi thể thao dành cho lứa tuổi U11 do Báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi đồng – Cơ quan trực thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công liên tiếp trong 24 năm qua.

Vòng Chung kết Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc Cúp Kun Siêu Phàm 2020 diễn ra tại Nhà thi đấu Lê Trung Kiên thành phố Tuy Hòa – Phú Yên, từ ngày 20/10/2020 đến ngày 30/10/2020.

Lễ khai mạc VCK Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2020

16 đội bóng xuất sắc nhất sau khi đã trải qua các trận đấu vòng loại đầy gay go và kịch tính bao gồm: U11 Phú Thọ, U11 Thái Nguyên, U11 Gia Bảo Hải Dương, U11 Hà Giang, U11 Vietfootball Academy, U11 SHB Đà Nẵng, U11 Hà Tĩnh, U11 Sông Lam Nghệ An, U11 Hưng Yên, U11 PSFC SCHOOL Gia Lai, U11 Kon Tum, U11 Bình Dương, U11 Văn Tâm Đồng Nai, U11 Thăng Long FC, U11 Thanh Khiết Quận 8 và chủ nhà U11 Phú Yên.

Cũng trong khuôn khổ của Lễ Khai mạc, BTC Giải cũng đã tổ chức Chương trình Giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc Cúp Kun Siêu Phàm 2020 HƯỚNG TỚI MIỀN TRUNG kêu gọi mọi người tham dự lễ khai mạc quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung đang bị thiên tai lũ lụt nghiêm trọng.

Ngay sau Lễ khai mạc Vòng chung kết Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc Cúp Kun Siêu Phàm 2020, đội chủ nhà U11 Phú Yên và U11 Vietfootball Academy đã cống hiến một trận đấu hấp dẫn với chiến thắng 3-0 dành cho các cầu thủ chủ nhà.

Ở cặp đấu còn lại của bảng A lúc 16h30, U11 Sông Lam Nghệ An vượt qua U11 Văn Tâm Đồng Nai với tỷ số đậm 6-1. Với kết quả như vậy, đội Đương kim vô địch U11 Sông Lam Nghệ An và đội chủ nhà U11 Phú Yên chia nhau hai vị trí nhất, nhì của bảng A sau lượt trận đầu tiên của VCK. Tại bảng C và D lượt trận sáng nay 20/10 có kết quả như sau: Kon Tum 1-4 SHB Đà Nẵng, Phú Thọ 3-6 Thanh Khiết Q.8, Hưng Yên 3-0 Thăng Long FC, Hà Giang 1-2 Bình Dương.

Vào ngày 22/10, Vòng bảng VCK Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc Cúp Kun Siêu Phàm 2020 sẽ tiếp tục với các trận đấu ở lượt trận thứ 2 tại 4 bảng C và D tại Nhà thi đấu Lê Trung Kiên – số 98 Duy Tân, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên, cụ thể:

N.H