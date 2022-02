Một đêm sau khi giành tấm vé dự VCK World Cup nữ 2023, các cô gái của tuyển nữ Việt Nam đeo khẩu trang nhảy chúc Tết người hâm mộ nước nhà.

Xem video:

browser not support iframe.

Sáng ngày 7/2 các thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam đã tập nhảy, chỉ trong vòng 20 phút đã có một sản phẩm nhảy trên nền nhạc bài hát "Ngày xuân long phụng sum vầy".

Các nữ tuyển thủ nhảy "Ngày xuân long phụng sum vầy" chúc Tết người hâm mộ nước nhà

Truyền thông VFF chia sẻ: "Hôm nay đội em mới bắt đầu Tết. Một chiếc clip vui nhộn được thực hiện trong đúng 20 phút từ phương xa như một lời chúc dễ thương tràn đầy hi vọng vào một năm mới bình an và thật nhiều may mắn cho tất cả mọi người".

Qua đoạn video ngắn có thể thấy, các chị em không chỉ "cháy" hết mình trên sân cỏ mà họ còn có khả năng vũ đạo, học thuộc và nhảy rất đều, ăn ý.

Dự kiến, 5h00 sáng 10/2, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ lên máy bay rời Ấn Độ, quá cảnh ở Dubai và di chuyển về Việt Nam vào khoảng 22h cùng ngày.

Q.C (nguồn clip: VFF)

Tuyển nữ Việt Nam ăn mừng đầy cảm xúc trong phòng thay đồ Quá phấn khích vì tấm vé World Cup lịch sử, các cô gái của đội tuyển nữ Việt Nam đã ôm nhau ăn mừng từ bên ngoài sân đến phòng thay đồ.