HAGL rơi vào bảng khó tại VCK U19 quốc gia 2022, gặp các đối thủ PVF Hưng Yên và Viettel.

Sau hơn 2 tháng tranh tài ở vòng loại giải U19 quốc gia 2022, 12 đội bóng góp mặt vào VCK gồm: Hà Nội, Sông Lam Nghệ An, Viettel, Hoàng Anh Gia Lai, PVF Hưng Yên, Học viện Nutifood, Thanh Hóa, Bình Định, Becamex Bình Dương, Sài Gòn FC, Long An, Đồng Tháp.

Theo kết quả bốc thăm, lá thăm may rủi đã đưa 3 ứng cử viên vô địch vào chung một bảng. Cụ thể, bảng A có sự góp mặt của đội chủ nhà, ĐKVĐ PVF Hưng Yên, HAGL, Viettel và Long An.

U19 HAGL rơi vào bảng "tử thần"

Bảng B cũng được đánh giá gây cấn và khó đoán khi có sự góp mặt của Hà Nội, SLNA, Bình Định và Đồng Tháp. Trong khi bảng C gồm có Học viện Nutifood, Thanh Hóa, Becamex Bình Dương và Sài Gòn FC.

Theo điều lệ thi đấu, 6 đội xếp nhất, nhì và hai đội thứ 3 có thành tích tốt nhất vòng bảng sẽ giành quyền vào tứ kết.

VCK U19 quốc gia 2022 khai mạc vào ngày 22/3 tại Trung tâm Đào tạo trẻ PVF (Hưng Yên). Trận mở màn là màn so tài giữa U19 HAGL vs U19 Viettel lúc 14h30 và sau đó là trận ra quân của chủ nhà PVF Hưng Yên tiếp đón U19 Long An lúc với 17h15.

