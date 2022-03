Ông Trần Quốc Tuấn - Quyền chủ tịch VFF cho rằng, đây là những tín hiệu tốt để hai nền bóng đá có thể kết hợp và hỗ trợ nhau vào thời gian tới, đặc biệt trong phát triển bóng đá trẻ.

Nhiều năm nay, sự hợp tác, ký kết hợp đồng giữa Công ty cổ phần Giải pháp truyền hình Thế hệ mới (Next Media) và Bundesliga (Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Đức) đã mở ra nhiều cơ hội. Không chỉ giúp người hâm mộ Việt được theo dõi các giải đấu hấp dẫn nhất thông qua bản quyền truyền thông trong 5 năm; “cái bắt tay” của các cũng là cơ hội để DFL hỗ trợ VFF, các CLB trong công tác đào tạo trẻ, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm trong quản lý và phát triển bóng đá.

Đại diện Next Media cho biết: “Đây là kết quả của quá trình trao đổi, thống nhất nhằm nâng cao sự hợp tác giữa Next Media, Bundesliga và VFF để góp phần phát triển bóng đá Việt Nam trong tương lai. Next Media là đối tác toàn diện của Bundesliga trong 5 năm, đã hợp tác chặt chẽ và triển khai nhiều hoạt động cùng giải đấu suốt thời gian qua”.

VFF đã và đang có kế hoạch phát triển, hợp tác với các quốc gia có nền bóng đá phát triển trên thế giới. Một trong số đó là tìm kiếm, đào tạo những tài năng trẻ một cách bài bản và có chiều sâu.

Hướng đến thúc đẩy quy trình hợp tác giữa Next Media, Bundesliga và VFF, ngày 11/3, ông Trần Quốc Tuấn - Quyền chủ tịch VFF, ông Trần Anh Tú - thường trực ban chấp hành VFF, bà Nguyễn Thanh Hà - Phó Tổng thư ký VFF, ông Nguyễn Trung Kiên - Tổng Giám đôc Next Media, ông Đỗ Thanh Tùng - Phó Tổng giám đốc Next Media đã có chuyến làm việc tại Đức kéo dài 8 ngày, để bàn thảo và cụ thể sự hợp tác giữa 3 bên.

Ngay khi có mặt tại Đức, đại diện Liên đoàn bóng đá Đức, đại diện Bundesliga đã có mặt tiếp đón đoàn VFF. Ngay sau đó, ông Trần Quốc Tuấn đã có buổi làm việc trực tiếp và đi thăm quan các CLB nước Đức gồm: Frankfurt, Borussia Dortmund, FC Koln, Borussia Mönchengladbach…

Ông Trần Quốc Tuấn cho rằng, đây sẽ là những tín hiệu tốt để hai nền bóng đá có thể kết hợp và hỗ trợ nhau trong thời gian tới. Đặc biệt, ông Tuấn nhấn mạnh về sự phát triển bóng đá trẻ, công tác đào tạo trẻ và cách thức tổ chức các trận đấu ở cấp đội tuyển cũng như giải chuyên nghiệp trong thời gian tới.

Cũng trong chuyến làm việc tại Đức, các đại diện từ VFF và Next Media sẽ có buổi làm việc với bà Donata Hopfen - Giám đốc điều hành DFL (cơ quan tổ chức Bundesliga và Bundesliga 2), ông Robert Klein - Giám đốc điều hành Bundesliga International để cụ thể hơn về sự hợp tác giữa ba bên trong việc tiếp tục hỗ trợ phát triển bóng đá trẻ Việt Nam. Đại diện từ các tổ chức sẽ có cuộc gặp gỡ tại trụ sở chính của DFL tại Frankfurt để ký biên bản ghi nhớ - một phần quan trọng của chuyến công tác đến Đức lần này.

Biên bản ghi nhớ tập trung vào 3 lĩnh vực hợp tác chính gồm: nâng cao chuyên môn kỹ thuật và thể thao tại Việt Nam; cải tiến cấu trúc của liên đoàn và câu lạc bộ; cũng như phát triển nền tảng và văn hóa của người hâm mộ bóng đá tại Việt Nam. Trong thời gian hợp tác, các bên sẽ chia sẻ kiến thức thông qua các cuộc họp, hoạt động đào tạo và những chuyến đi tìm hiểu thực tế.

