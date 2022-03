DFL Deutsche Fußball Liga, cơ quan tổ chức Bundesliga và Bundesliga 2, ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) trong việc tiếp tục hỗ trợ phát triển bóng đá Việt Nam.

Buổi lễ diễn ra ở trụ sở của DFL tại Frankfurt và có sự tham gia của Next Media, đơn vị sở hữu bản quyền truyền thông Bundesliga và Bundesliga 2 tại Việt Nam.

Đặc biệt, biên bản ghi nhớ tập trung vào ba lĩnh vực hợp tác chính: nâng cao chuyên môn kỹ thuật và thể thao tại Việt Nam, cải tiến cấu trúc của Liên đoàn và câu lạc bộ, cũng như phát triển nền tảng và văn hóa của người hâm mộ bóng đá tại Việt Nam. Trong thời gian hợp tác, các bên sẽ chia sẻ kiến thức thông qua các cuộc họp, các hoạt động đào tạo và các chuyến đi tìm hiểu thực tế.

DFL sẽ hợp tác chặt chẽ với các đối tác Việt Nam trong việc hỗ trợ và hướng dẫn một số lĩnh vực như nâng cao thành tích, tuyển chọn cầu thủ và đánh giá chuyên sâu. Ngoài ra, DFL cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm về việc quản lý giải đấu và câu lạc bộ, quyền truyền thông và sáng tạo sản phẩm / nội dung.

Giám đốc điều hành DFL Donata Hopfen cho biết: “Đối với DFL, hợp tác quốc tế không chỉ là phân phối bản quyền truyền thông. Cách tiếp cận của chúng tôi là duy trì mối quan hệ bền chặt với các liên đoàn và giải đấu trên toàn cầu; trao đổi kiến thức, ý tưởng và cùng nhau thảo luận để mang bóng đá đích thực tới người hâm mộ ở các quốc gia đó. Đây là nền tản, và là điều chúng tôi mong muốn trong sự hợp tác giữa VFF và VPF”.

Next Media là đơn vị đã và đang đồng hành cùng sự phát triển của bóng đá Việt Nam. DFL và công ty con Bundesliga International đã hợp tác chặt chẽ với VFF và VPF, cũng như đối tác truyền thông Next Media để chia sẻ kiến thức và phương pháp về nhiều chủ đề, bao gồm phát triển tài năng trẻ, chuyên nghiệp hóa giải đấu và các chiến lược tiếp thị.

Ông Trần Quốc Tuấn quyền chủ tịch VFF cho biết: “Bundesliga là một trong những giải bóng đá hàng đầu thế giới. Tính chuyên nghiệp, chất lượng của giải đấu này ngày càng được nâng cao, thu hút sự quan tâm không chỉ ở Đức mà còn ở trên toàn thế giới. VFF trân trọng cảm ơn Next Media đã kết nối để VFF thúc đẩy nhanh hơn sự hợp tác cùng với Liên đoàn bóng đá Đức cũng như Bundesliga. Qua sự hợp tác này, LĐBĐ Việt Nam cũng như VPF sẽ cố gắng nâng cao sự chuyên nghiệp trong công tác tổ chức, cũng như thông qua quan hệ này sẽ có cơ hội kết hợp với các CLB bóng đá tại Bundeslia trong việc trao đổi và nâng cao các ĐT trẻ, cũng như bóng đá nữ quốc gia trong thời gian tới nhằm đáp ứng các mục tiêu đề ra trong thời gian tiếp theo”.

Về phía VPF, Chủ tịch Hội đồng quản trị ông Trần Anh Tú phát biểu: “Bundesliga là một trong năm giải lớn nhất châu Âu. Có rất nhiều điểm ở Bundesliga mà Vleague có thể học hỏi được. Đặc biệt về việc giới hạn giá trị chuyển nhượng cũng như không chạy theo các giá trị thương mại có thể đẩy các vấn đề tài chính của clb lên quá lớn. Đó là những giá trị rất thiết thực. Qua buổi thuyết trình giới thiệu của Bundesliga, tôi thấy thực sự nhiều giá trị có thể học hỏi được”.

Ông Nguyễn Trung Kiên - Tổng Giám đốc Next Media cũng cho biết: “Là đối tác toàn diện của Bundesliga và Bundesliga 2 trong vòng 5 năm, Next Media luôn nỗ lực để phối hợp và triển khai hiệu quả các hoạt động đồng hành cùng giải đấu. Với mong muốn góp phần nâng tầm bóng đá Việt Nam, Next Media quyết tâm trở thành cầu nối, thúc đẩy sự hợp tác phát triển giữa VFF, VPF và DFL. Tôi tin rằng, sự hợp tác giữa 2 nền bóng đá sẽ sớm đạt được những kết quả tốt đẹp trên nhiều phương diện”.

DFL, VFF cùng với Next Media, sẽ tổ chức một cuộc họp báo trực tuyến vào 8:30 sáng ngày 18/3/2022 (theo giờ CET) để chia sẻ thêm về thỏa thuận, cũng như khởi động các hoạt động đầu tiên được đề cập cụ thể trong Biên bản ghi nhớ.

Minh Ngọc