Khán giả Việt Nam có thể xem trực tiếp các trận đấu tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á trên sóng VTV và truyền hình FPT.

VTV và FPT chính thức công bố hợp tác sản xuất, phát sóng các trận đấu trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trên các kênh sóng của VTV. FPT chính là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Toàn bộ 10 trận đấu của tuyển Việt Nam (sân nhà – sân khách), và những trận cầu đáng chú ý của bảng B, được tường thuật trực tiếp trên các kênh VTV5 và VTV6.

Người hâm mộ được xem trực tiếp tuyển Việt Nam

Các trận đấu của tuyển Việt Nam diễn ra vào các ngày: 2/9/2021, 7/9/2021, 7/10/2021, 12/10/2021, 11/11/2021, 16/11/2021, 27/1/2022, 1/2/2022, 24/3/2022 và 29/3/2022.

Tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam nằm ở bảng B, cùng các đối thủ Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman.

Theo thông báo mới nhất của FIFA, trận Saudi Arabia vs tuyển Việt Nam diễn ra lúc 21h00 (giờ địa phương), tức là 1h00 ngày 3/9 (giờ Việt Nam).

Lịch thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 của tuyển Việt Nam:

01:00 ngày 03/09/2021 Saudi Arabia vs Việt Nam

19:00 ngày 07/09/2021 Việt Nam vs Australia

07/10/2021 Trung Quốc vs Việt Nam

12/10/2021 Oman vs Việt Nam

11/11/2021 Việt Nam vs Nhật Bản

16/11/2021 Việt Nam vs Saudi Arabia

27/01/2022 Australia vs Việt Nam

01/02/2022 Việt Nam vs Trung Quốc

24/03/2022 Việt Nam vs Oman

29/03/2022 Nhật Bản vs Việt Nam

Video tuyển Việt Nam 2-1 Malaysia:

