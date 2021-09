Lượt trận cuối hai bảng A và B World Cup Futsal 2021 khép lại đã xác định được 12/16 đội tuyển giành quyền vào vòng knock-out.

Video Futsal Việt Nam 1-1 Futsal CH Séc:

Xuất sắc cầm hòa đội bóng xếp hạng 15 thế giới - CH Séc, ĐT futsal Việt Nam lần thứ hai liên tiếp lọt vào vòng knock-out FIFA Futsal World Cup, với tư cách là một trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Châu Đoàn Phát là người ghi bàn thắng quý giá cho ĐT Việt Nam.

Châu Đoàn Phát là người hùng của ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF

Thầy trò HLV Phạm Minh Giang trở thành đội bóng châu Á đầu tiên vượt qua vòng bảng 2 kỳ World Cup đầu tiên liên tiếp. CH Séc giành vé đi tiếp với ngôi nhì bảng D. Dù có cùng 4 điểm như ĐT Việt Nam nhưng đại diện châu Âu hơn về hiệu số (0 so với -7).

Trước đó, Kazakhstan và Venezuela (bảng A) là hai đội tuyển đầu tiên giành vé vào vòng 1/8 FIFA Futsal World Cup 2021, sau hai lượt trận với 6 điểm tuyệt đối. Ở trận đấu cuối, họ cầm chân nhau 1-1, Kazakhstan giữ được ngôi đầu.

Trong khi đó Costa Rica đã đánh bại chủ nhà Litva với tỷ số 6-2 để chiếm vị trí thứ 3 với 3 điểm cùng hiệu số -2. Kết quả này giúp họ có được vị trí thứ 2, đẩy ĐT futsal Việt Nam xuống thứ 4 ở nhóm các đội xếp 3.

Nga là một trong những đội sớm giành vé đi tiếp

Trong khi đó, ĐT Nga ở bảng B cũng sớm có được vé đi tiếp sau hai chiến thắng liên tiếp. Ở trận đấu thủ tục vừa kết thúc, đội bóng xứ sở bạch dương dễ dàng đánh bại Guatemala với tỷ số 4-1 để tiến vào vòng knock-out với 9 điểm tuyệt đối.

Một ứng cử viên vô địch khác là Bồ Đào Nha là đội tuyển đầu tiên ở bảng C đi tiếp. Với 4 điểm cùng hiệu số +6, Ma-rốc cũng theo bước đại diện của châu Âu vào vòng sau.

Tại Bảng D, đội tuyển số 2 thế giới - Brazil cũng sớm góp mặt ở vòng loại trực tiếp sau hai chiến thắng trước Việt Nam và CH Séc. Tấm vé trực tiếp còn lại là sự cạnh tranh giữa thầy trò HLV Phạm Minh Giang và đội bóng châu Âu.

Chiến thắng 3-2 trước Panama giúp ĐT futsal Việt Nam đã mở ra cơ hội vào vòng 1/8

Tây Ban Nha (bảng E) cùng với Argentina và Iran (bảng F) là những đội tiếp theo ghi tên mình ở vòng 1/8 với 6 điểm tuyệt đối, dù vẫn còn một lượt trận nữa.

Như vậy, đã xác định được 12/16 đội tuyển giành quyền vào vòng 1/8 World Cup Futsal 2021. 4 tấm vé còn lại sẽ có chủ sau khi lượt trận cuối kết thúc vào rạng sáng 21/9 tới.

Xếp hạng các đội đứng thứ 3 hiện tại

Theo điều lệ của VCK FIFA Futsal World Cup 2021, 12 đội nhất nhì ở 6 bảng đấu giành vé trực tiếp vào vòng knock-out. Bốn suất còn lại được trao cho 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Danh sách các đội giành vé vào vòng 1/8 FIFA Futsal World Cup 2021:



Bảng A: Kazakhstan, Venezuela

Bảng B: Nga, Uzbekistan

Bảng C: Bồ Đào Nha, Ma-rốc

Bảng D: Brazil, CH Séc, Việt Nam

Bảng E: Tây Ban Nha

Bảng F: Argentina, Iran

Lịch thi đấu lượt trận cuối FIFA Futsal World Cup 2021:

* 22h00, 18/9: Guatemala (hạng 36) 1-4 Nga (hạng 4) - (bảng B, VTV6)

* 22h00, 18/9: Ai Cập (26) 1-2 Uzbekistan (30) - (B, VTV5)

* 00h00, 19/9: Venezuela (22) 1-1 Kazakhstan (7) - (A, VTV5)

* 00h00, 19/9: Costa Rica (25) 6-2 Litva (80) - (A, VTV6)

* 20h00, 19/9: Brazil (2) 5-1 Panama (37) - (D, VTV5)

* 20h00, 19/9: CH Séc (16) 1-1 Việt Nam (43) - (D, VTV6)

* 22h00, 19/9: Solomon (51) vs Thái Lan (18) - (C, VTV5

* 22h00, 19/9: Bồ Đào Nha (6) vs Ma-rốc (17) - (C, VTV6)

* 22h00, 20/9: Nhật Bản (14) vs Paraguay (10) - (E, VTV6)

* 22h00, 20/9: Tây Ban Nha (1) vs Angola (45) - (E, VTV5)

* 00h00, 21/9: Mỹ (47) vs Serbia (15) - (F, VTV6)

* 00h00, 21/9: Iran (5) vs Argentina (3) - (F, VTV5)

Highlights futsal Việt Nam 3-2 Panama (nguồn: VTV):

Thiên Bình

