Lượt về vòng 1/8 Champions League đi qua được nửa chặng đường, 4 trong số 8 cái tên giành quyền đi tiếp đã được xác định

Trên sân Công viên các Hoàng tử, Barca quyết tâm tái lập kỳ tích lội ngược dòng trước PSG ở mùa giải 2016-2017. Tuy nhiên, Tất cả những gì mà đội đóng đến từ La Liga làm được chỉ là một siêu phẩm gỡ hòa 1-1 của Messi.

Bản thân ngôi sao người Argentina còn bỏ lỡ cơ hội thắp lên cuộc lội ngược dòng khi đá hỏng quả phạt đền ở cuối hiệp một.

Messi ghi bàn đẹp mắt nhưng không đủ giúp Barca lật ngược tình thế

Trong khi đó, Mbappe là người ghi bàn duy nhất cho PSG sau pha kết thúc chính xác cũng từ một quả phạt đền ở phút 31.

Hòa 1-1 và giành chiến thắng chung cuộc 5-2 sau hai lượt trận, thầy trò HLV Pochettino tiến vào vòng tứ kết.

Trong khi đó, Liverpool trên sân nhà Anfield đã không có RB Leipzig làm điều bất ngờ. Không chỉ chắc chắn trong phòng ngự, đoàn quân của HLV Jurgen Klopp đã tận dụng khá tốt những cơ hội được tạo ra.

Mohamed Salah và Sadio Mane là hai tiền đạo đã kết liễu đại diện đến từ nước Đức, sau các pha ghi bàn ở phút 70 và 74. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Gulacsi thì tỷ số không chỉ dừng lại ở con số 2-0 dành cho Quỷ đỏ vùng Merseyside.

Bộ đôi Salah - Mane giúp Liverpool đánh bại RB Leipzig để đoạt vé vào tứ kết

Thắng chung cuộc 4-0 sau hai lượt trận, Liverpool thẳng tiến vào vòng tứ kết Champions League. Đồng thời tạm xua đi bầu không khí ảm đạm tại Anfield sau chuỗi trận tệ hại tại Premier League.

Trước đó, FC Porto và Dortmund là hai đội đầu tiên giành quyền vào vòng tứ kết.

Trong khi Porto vượt qua Juventus nhờ luật bàn thắng sân khách khi hai đội hòa nhau 4-4 thì Dortmund đã loại Sevilla với tổng tỷ số 5-4, trong một ngày chói sáng của tiền đạo Erling Haaland.

Như vậy, 4 đội đầu tiên giành vé vào tứ kết Champions League bao gồm: Dortmund, FC Porto, PSG và Liverpool. 4 tấm vé còn lại được xác định sau khi 4 cặp đấu lượt về còn lại kết thúc vào giữa tuần sau: Man City vs Borussia Moenchengladbach, Real Madrid vs Atalanta, Chelsea vs Atletico Madrid và Bayern Munich vs Lazio.

Vĩnh Tường