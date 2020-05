Sân An Giang: Hai đội An Giang và Long An cầm chân nhau với tỷ số 2-2, qua đó buộc phải giải quyết thắng thua ở loạt luân lưu cân não. Trên chấm 11m, chủ nhà An Giang đã giành chiến thắng với tỷ số 6-5 để giành quyền vào vòng 1/8 Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020.