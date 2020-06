Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu giữa HAGL vs Sài Gòn được bắt đầu. Cùng thời điểm này, cuộc so tài giữa Thanh Hóa vs Nam Định trên sân Thanh Hóa cũng được khởi tranh.

Đội hình xuất phát trận Thanh Hóa vs Nam Định