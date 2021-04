Do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, BTC sân Thanh Hoá quyết định tạm dừng bán vé trong buổi sáng nay (28/4) để tập trung triển khai các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho trận đấu Đông Á Thanh Hoá - Hoàng Anh Gia Lai. Cuộc so tài giữa đội chủ nhà và đội bóng phố Núi cũng được tổ chức mà không có khán giả vào sân.