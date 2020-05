- VietNamNet tường thuật trực tiếp 2 trận đấu giữa An Giang vs Viettel, SLNA vs Bà Rịa Vũng Tàu, ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020, bắt đầu từ lúc 15h00 ngày 30/5.

Ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2020, An Giang cũng chẳng có lý do gì để thay đổi phong cách bởi trước một đội hơn hẳn về mọi mặt như Viettel thì kể cả tử thủ cũng chắc gì làm nên được bất ngờ nên thà chơi hết mình để cống hiến cho khán giả nhà còn hơn. Song An Giang càng cởi mở, Viettel càng dễ đá và sau cú sảy chân của Hải Phòng, Sài Gòn trước các đội hạng Nhất ở vòng loại thì hẳn thầy trò HLV Trương Việt Hoàng sẽ biết cần phải làm gì.

Viettel (áo đỏ) làm khách trên sân của An Giang ở vòng 1/8

Ở cặp đấu khác, bất ngờ lớn nhất ở vòng 1 Cúp Quốc gia năm nay phải kể đến cặp đấu giữa Bà Rịa - Vũng Tàu và Sài Gòn. Trên sân nhà, đội bóng hạng nhất đã có chiến thắng 2-1 trước đối thủ đang thi đấu ở hạng cao hơn mình. Ngoài ra, chiến thắng này đã giúp Bà Rịa Vũng Tàu nối dài mạch trận toàn thắng lên con số 14.

Thành tích trên cho thấy sự tự tin của các cầu thủ Bà Rịa - Vũng Tàu đang lên rất cao. Tuy nhiên nhìn vào các bại tướng của đội bóng phố biển có thể thấy đa số đều là những đối thủ đang thi đấu ở giải hạng nhất. Ở vòng đấu này, khó khăn thực sự sẽ đến với Bà Rịa - Vũng Tàu khi họ phải làm khách trên sân Vinh của SLNA.

Bên kia chuyến tuyến, SLNA đang dần cho thấy sự ổn định trong lối chơi và phong độ của các cầu thủ. Ở vòng 1 Cúp Quốc gia, đội bóng xứ Nghệ đã có chiến thắng đơn giản trước Bình Định. Đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của đoàn quân HLV Ngô Quang Trường và là trận bất bại thứ 5 liên tiếp.

Lịch Thi Đấu Cúp Quốc gia 2020 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 30/05 30/05 15:30 An Giang -:- Viettel 1/8 Thể thao TV/ON 30/05 17:00 Sông Lam Nghệ An -:- Bà Rịa-Vũng Tàu 1/8 Bóng đá TV/ON 30/05 18:00 Than Quảng Ninh -:- Nam Định 1/8 Thể thao TV/ON 30/05 19:00 Thành phố Hồ Chí Minh -:- SHB Đà Nẵng 1/8 Bóng đá TV/ON 31/05 31/05 17:00 B.Bình Dương -:- Thanh Hóa 1/8 Bóng đá TV/ON 31/05 17:00 Cần Thơ -:- Bình Phước 1/8 Thể thao Tin Tức HD/ON 31/05 17:00 Quảng Nam -:- Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1/8 Thể thao TV/ON 31/05 19:00 Hà Nội FC -:- Đồng Tháp 1/8 Bóng đá TV/ON

*Liên tục cập nhật...