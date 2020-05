- VietNamNet tường thuật trực tiếp 3 trận đấu giữa Bình Dương vs Thanh Hóa, Quảng Nam vs Hà Tĩnh và Cần Thơ vs Bình Phước, ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020, vào lúc 17h chiều 31/5.