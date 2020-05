- VietNamNet tường thuật trực tiếp 4 cặp đấu tiếp theo ở vòng loại Cúp Quốc gia Bamboo Airway 2020, bắt đầu từ lúc 15h30 ngày 24/5.

Chưa bao giờ trong lịch sử, các trận đấu tại vòng loại Cúp Quốc gia lại đáng chờ đợi như lúc này, bởi nó sẽ giải cơn khát cho NHM sau một thời gian dài "đói" bóng đá.

Càng vui hơn khi chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định cho phép CĐV vào sân theo dõi trận đấu, tất nhiên là phải với điều kiện an toàn về mặt sức khỏe. Sân Tự Do từ lâu đã phần nào bị lãng quên do đội nhà phải thi đấu ở hạng Nhì rồi hạng Nhất, nhưng chắc chắn nó sẽ sôi động trong ngày hôm nay.

Tiếp đón Bình Định, SLNA không có Phạm Xuân Mạnh và khả năng ra sân của Phan Văn Đức vẫn còn bỏ ngỏ. Ảnh: Báo Nghệ An

Ở cặp đấu đáng chú ý khác giữa SLNA vs Bình Định. Xét về mọi mặt, dĩ nhiên đội bóng xứ Nghệ trên vài bậc. Chất lượng đội hình của SLNA cũng hoàn toàn ăn đứt bởi bao lâu nay, dù mùa nào cũng phải chia tay vài trụ cột song xứ Nghệ vẫn là mảnh đất dồi dào nhân tài bóng đá, chưa bao giờ thiếu những người đủ khả năng khoác áo các lứa đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa SLNA sẽ giành chiến thắng dễ dàng. Lịch sử đã chứng minh, một số đại diện V.League phải rất vất vả mới thắng được các đội ở hạng Nhất, thậm chí còn nhận thất bại đau đớn. Một trong những lý do quan trọng là các đại diện V.League đã quen với chiến thuật có ngoại binh nên khi lực lượng “lính đánh thuê” này không được phép ra sân (theo điều lệ của bóng đá Việt Nam thì khi hai đội khác giải gặp nhau thì sẽ không được dùng cầu thủ ngoại), họ dễ trở nên bỡ ngỡ và xộc xệch về lối chơi

Đội hình dự kiến trận SLNA vs Bình Định:

SLNA: Văn Hoàng, Ngọc Đức, Thế Nhật, Văn Khánh, Đình Đồng, Sỹ Sâm, Quang Tình, Quốc Trung, Phúc Tịnh, Tuấn Tài, Xuân Thắng.

Bình Định FC: Đình Hoàng, Thái Sơn, Xuân Kiên, Văn Thắng, Đức Lễ, Hoàng Thiên, Văn Thanh, Văn Hiếu, Công Huy, Hữu Định, Hoàng Hưng.

Lịch Thi Đấu Cúp Quốc gia 2020 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 23/05 23/05 18:00 Dược Nam Hà Nam Định 2:0 Hoàng Anh Gia Lai Vòng loại BĐTV 24/05 24/05 15:30 An Giang -:- Long An Vòng loại TTTV HD 24/05 16:00 Huế -:- SHB Đà Nẵng Vòng loại TTTT HD 24/05 17:00 Sông Lam Nghệ An -:- Bình Định Vòng loại BĐTV 24/05 17:00 Bà Rịa-Vũng Tàu -:- Sài Gòn Vòng loại TTTV 25/05 25/05 15:30 Đồng Tháp -:- Hải Phòng Vòng loại TTTV 25/05 17:00 Phố Hiến -:- Thanh Hóa Vòng loại BĐTV HD 25/05 17:00 S. Khánh Hòa BVN -:- Viettel Vòng loại BĐTV 25/05 17:00 Bình Phước -:- Đắk Lắk Vòng loại TTTT HD 25/05 18:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh -:- XM Fico – YTL Tây Ninh Vòng loại TTTV

Bấm F5 để tiếp tục cập nhật...