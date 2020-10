VietNamNet tường thuật trực tiếp các trận đấu thuộc vòng 13 LS V-League 1 2020, bắt đầu từ lúc 17h00 ngày 1/10.

Vòng 13 hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ đặc biệt là các trận đấu cạnh tranh vị trí top 8, tâm điểm sẽ là các trận đấu giữa Hải Phòng vs Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai vs TP Hồ Chí Minh hay Hà Nội vs Thanh Hóa.

Các đội bóng Thanh Hóa, SLNA hay HL Hà Tĩnh vẫn còn có cơ hội vào top 8 chính vì vậy vòng 13 hứa hẹn sẽ đem đến những giây phút hấp dẫn.

Lịch Thi Đấu LS V-League 1 2020 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 01/10 01/10 17:00 Hải Phòng FC 1:1 Sông Lam Nghệ An Vòng 13 01/10 17:00 Bình Dương FC 2:0 Viettel Vòng 13 01/10 17:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1:0 Quảng Nam Vòng 13 01/10 17:00 Hà Nội FC 0:0 Thanh Hóa Vòng 13 01/10 17:00 Hoàng Anh Gia Lai 3:1 Hồ Chí Minh City Vòng 13 01/10 17:00 Nam Định FC 0:0 SHB Đà Nẵng FC Vòng 13 01/10 17:00 Sài Gòn FC 0:0 Than Quảng Ninh FC Vòng 13

