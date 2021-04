2hand Official chuyên cung cấp các sản phẩm thời trang streetwear dành cho phái mạnh, phù hợp với các bạn trẻ theo đuổi phong cách trẻ trung, năng động, cá tính.

Với việc chú trọng vào chất lượng sản phẩm và nâng cao dịch vụ khách hàng, 2hand Official đang được nhiều khách hàng biết đến và tin tưởng lựa chọn.

Với mong muốn giúp các bạn nam có thể xây dựng tủ đồ cho riêng bản thân mình, 2hand Official mang đến nhiều sản phẩm như: áo thun, áo sơ mi, quần jean, áo khoác. Các bạn nam có thể dễ dàng mix & match đồ thời trang để áp dụng trong từng hoàn cảnh như: đi chơi, đi học, đi làm...

Các thiết kế của 2hand Official được cập nhật thường xuyên, bắt kịp xu hướng thời trang mới nhất. Điều này mang lại cho khách hàng nhiều sự lựa chọn về phong cách thời trang. Nam giới có thể tự làm mới bản thân mình mỗi ngày, cảm thấy tự tin, tỏa sáng và tràn đầy năng lượng khi ra ngoài.

Theo 2hand Official, một bộ trang phục phù hợp dành cho nam giới là những trang phục có phom dáng vừa vặn, chất liệu phù hợp, mang đến cho người mặc cảm giác tự tin nhất. Vì vậy, các sản phẩm tại 2hand Official đều được kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo chất liệu vải thoáng mát, giúp nam giới có thể vận động, di chuyển cả ngày mà vẫn thoải mái, dễ chịu.

Với sự sáng tạo của con người, dòng chảy thời trang luôn biến đổi không ngừng. 2hand Official bắt kịp xu hướng khi luôn cập nhật sản phẩm thời trang có thiết kế mới nhất. Từng họa tiết, chi tiết trên trang phục đều được thiết kế tinh tế, đẹp mắt và độc đáo.

Với mong muốn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm mua sắm thú vị nhất, 2hand Official luôn tìm cách nâng cao chất lượng phục vụ, xứng đáng với kỳ vọng và sự tin tưởng của khách hàng. Đội ngũ nhân viên tại 2hand Official luôn nhiệt tình, hỗ trợ khách hàng trong việc lựa chọn những sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu và sở thích của bạn. Không chỉ vậy, giá bán của các sản phẩm thời trang tại 2hand Official đều rất hợp lý. Cửa hàng cũng thường xuyên áp dụng các chính sách khuyến mãi, tri ân khách hàng.

Hiện nay, 2hand Official đang nỗ lực phát triển hệ thống bán hàng online. Chủ cửa hàng cho biết, việc bán hàng online giúp 2hand Official tiếp cận được nhiều khách hàng hơn, rút ngắn khoảng cách địa lý với khách hàng ở xa. Từ việc tư vấn bán hàng, đóng gói trang phục và giao cho khách hàng đều được 2hand Official giám sát và kiểm tra kỹ lưỡng. Qua đó, hạn chế tình trạng sai sót trong quá trình bán hàng, mang đến cho khách hàng trải nghiệm mua sắm tốt nhất.

2hand Official hoạt động với phương châm: “Luôn đặt khách hàng ở vị trí trung tâm”, sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng trong thời gian mua sắm, cùng bạn định hình phong cách thời trang cá nhân. Với những nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ, 2hand Official kỳ vọng luôn là địa chỉ thời trang được nhiều khách hàng tin tưởng và lựa chọn.

2hand Official Hotline: 098 236 51 00 Fanpage: https://www.facebook.com/2handofficial.2016/

Lệ Thanh