Tuỳ vào đặc điểm nguồn nước của mỗi gia đình, người dùng có thể cân nhắc chọn bình nóng lạnh có công nghệ, chức năng lọc nước tương thích; độ bền, tính an toàn, khả năng tiết kiệm điện hoặc độ uy tín của thương hiệu, nguồn gốc sản phẩm.

Chọn máy theo chất lượng nguồn nước hiện có

Panasonic Việt Nam cho biết, nếu nguồn nước hiện tại là nước cứng, bình nóng lạnh thích hợp cần có khả năng làm mềm nước để giảm thiểu tối đa các tác hại. Trong sinh hoạt, nước cứng làm giảm khả năng tạo bọt của xà phòng, giảm tác dụng tẩy rửa, giảm khả năng truyền và truyền nhiệt khiến hao phí điện năng. Nước cứng cũng khiến sản phẩm dễ bám cặn, nhanh hỏng hơn. Vì thế, người tiêu dùng nên tìm hiểu các dòng bình nước nóng lạnh có khả năng làm mềm nước.

Nếu nước lợ là nguồn nước sinh hoạt chính, thì bình nóng lạnh có nguy cơ dễ bị bám cặn. Các mảng cặn khi gặp nhiệt độ cao sẽ tạo thành kết tủa, khiến máy bị ăn mòn, giảm hiệu suất và tuổi thọ sử dụng. Nước mặn, nước nhiễm phèn cũng gây ra các tác hại tương tự.

Cũng theo đại diện Panasonic Việt Nam, để giảm thiểu các tác hại, hạn chế ăn mòn từ các loại nước cứng, mặn, lợ, nhiễm phèn…, thép không gỉ Nhật thường được sử dụng để làm bình nước nóng lạnh. Thép không gỉ Nhật có độ bền cao, khả năng chống ăn mòn mạnh mẽ. Bình thép không gỉ còn giảm nguy cơ nhiễm khuẩn nước do rỉ sét.

Vậy nên, gia chủ có thể tham khảo bình nóng lạnh bằng thép không gỉ khi nguồn nước chính của gia đình là nước cứng, mặn, lợ, nhiễm phèn...

Chọn máy theo công nghệ, chức năng lọc nước

Các bình nước nóng công nghệ cũ thường sử dụng thanh Anode, sau một thời gian sử dụng nếu không thay thế sẽ khiến bình nước nóng lạnh tích tụ gỉ sét, giảm chất lượng lọc nước.

Hiện nay, 1 số hãng tiên tiến đã đi đầu trong công nghệ sản xuất bình chứa, lọa bỏ thanh Anode, từ đó kéo dài được tuổi thọ của bình nước nóng, tiêu biểu là Panasonic. Gia chủ không cần phải thay thế linh kiện định kỳ, nhờ vậy, không những tiết kiệm, đảm bảo độ bền máy móc, mà còn đảm bảo chất lượng nước.

Với những người quan tâm đến công nghệ và chức năng lọc nước, gia chủ có thể tham khảo chọn bình nước nóng lạnh không cần thanh Anode.

Chọn máy theo chất lượng vật liệu

Theo thông tin từ Panasonic Việt Nam, bình chứa bằng chất liệu thép không gỉ chuyên dụng có tuổi thọ cao hơn nhiều những bình chứa tráng men. Với đặc tính chống ăn mòn, độ ổn định cao, không dễ phản ứng hóa học với các chất liệu khác, bình chứa bằng thép không gỉ luôn là lựa chọn hàng đầu cho các khu vực nước cứng.

Thép là vật liệu hàng đầu trong ngành xây dựng, công nghệ sản xuất thiết bị gia dụng

Chọn máy theo tính năng an toàn, tiết kiệm điện

Tính năng an toàn cho người sử dụng là nguyên tắc hàng đầu đối với các sản phẩm điện gia dụng. Đối với máy nước nóng, các tiêu chí an toàn điện cần được ưu tiên nhất là: chức năng chống rò điện, chống bắt lửa, chống bắn nước toàn diện. Người dùng có thể tham khảo các máy nước nóng có độ an toàn cao được trang bị vỏ chống nước, cầu dao chống rò điện ELB tích hợp, vật liệu chống cháy.

Bên cạnh đó, các bình nước nóng có khả năng đun nóng nước từ 20 - 75 độ C nhanh hơn sẽ giảm thiểu lượng điện tiêu thụ, đặc biệt là khi sử dụng điện trong giờ cao điểm. Gia đình có thể tham khảo thêm các dòng bình nước nóng có sử dụng công nghệ đun nóng nhanh để tiết kiệm chi phí điện.

Chọn máy theo hương hiệu và xuất xứ sản phẩm

Trong số nhiều các dòng máy, gia chủ cần cân nhắc lựa chọn các thương hiệu lâu đời, có lịch sử cải tiến công nghệ để tương thích với nhu cầu người sử dụng. Điều này góp phần làm nên chất lượng của sản phẩm. Đồng thời, xuất xứ thương hiệu cũng quan trọng, bởi vậy nên ưu tiên dòng máy do các nước tiên tiến sản xuất hoặc đã được công nhận.

Panasonic có các dòng bình nóng lạnh đạt chuẩn công nghệ hiện đại từ Nhật Bản, đã có mặt trên thị trường từ năm 1977. Bình nước nóng của Panasonic phù hợp với nhiều nguồn nước, có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng của mọi gia đình Việt Nam.

Doãn Phong