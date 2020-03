Ngưng phục vụ tại chỗ, lắp đặt phòng gia nhiệt, tăng cường camera và chuẩn bị bếp dự phòng… là những hành động quan trọng giúp FlyFood - start up chuyên món ăn Việt giữ vững hoạt động trong mùa dịch Covid-19.

Năm 2012 FlyFood bắt đầu được triển khai với mục tiêu trở thành “Nhà hàng online số 1 TP.HCM”.

Chiến lược kinh doanh của FlyFood có điều lạ thường, đi ngược xu hướng kinh doanh của ngành ẩm thực lúc đó. Bởi nói đến kinh doanh ẩm thực, nhiều người nghĩ ngay đến việc mở quán ăn, mở nhà hàng, lo xây dựng, lo trang trí sau đó mới tiến đến lo cái bếp và khai trương. Tuy nhiên, FlyFood không lo như vậy, FlyFood lo bao bì cho từng món ăn, lo cách chế biến, lo chất lượng sao cho ổn định, lo món ăn sao giữ nóng được lâu, lo món ăn truyền thống nhưng sao cho khác biệt,…

Sau 8 năm, FlyFood tiếp tục có những bước đi táo bạo riêng để quyết tâm duy trì hoạt động trong bối cảnh dịch bệnh đang hoành hành. Những hành động này cũng hướng đến một mục tiêu mới: “FlyFood - Bay xuyên dịch, mang đến nơi bạn món ăn an toàn”.

Tạm ngưng phục vụ tại chỗ

Dưới những khuyến cáo liên tục của cơ quan chức năng về sự lây nhiễm virus luôn nguy hiểm ở những nơi đông người, ngày 25/2/2020 FlyFood quyết định tạm ngưng phục vụ tại chỗ của khu vực nhà hàng. Đại diện FlyFood cho hay, quyết định này được đưa ra không hề do dự, chấp nhận bỏ một phần doanh thu để đảm bảo an toàn cho nhân viên và khách hàng.

Lập ban phòng chống dịch trong nội bộ nhà hàng

FlyFood thành lập ban Phòng chống dịch bệnh trong Doanh nghiệp với đầy đủ các bộ phận: Phân tích tuyên truyền, giám sát thực hiện, nghiên cứu ứng phó, ngăn chặn lây nhiễm, vệ sinh bề mặt tiếp xúc…

Lắp đặt phòng gia nhiệt

Dựa vào những thông tin về đặc tính của virus Covid-19 có thể bị tiêu diệt ở nhiệt độ từ 25 độ C trở lên, FlyFood tạo ra phòng gia nhiệt bằng điện trở khô để mọi người vào trong đó từ 3 - 5 phút ở nhiệt độ 45 độ C, hi vọng góp phần diệt trừ virus khi bám vào quần, áo, túi xách, đầu tóc, bên ngoài khẩu trang,…

“Nội bất xuất, ngoại bất nhập”

Tất cả nhân viên vào công ty phải qua 4 bước ngăn ngừa và diệt khuẩn là đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, đo thân nhiệt và vào phòng gia nhiệt từ 3 - 5 phút. Sau đó được dán tem xác nhận lên ngực áo để kiểm soát và tăng thêm ý thức.

Bất kỳ ai muốn vào công ty khi có việc rất cần thiết thì phải qua 4 bước như trên. Các giao dịch khác, nhân viên giao hàng, nhà cung cấp được bố trí khu vực riêng, không qua phòng gia nhiệt để không làm mất thời gian.

Lập phiếu khảo sát toàn diện

FlyFood thực hiện khảo sát toàn bộ lịch trình sinh hoạt, nơi ở, những người ở chung của từng nhân viên để đánh giá khả năng lây nhiễm cộng đồng để có kịch bản kịp thời, phù hợp.

Tăng cường hệ thống camera

FlyFood triển khai hệ thống camera phủ kín từng ngõ ngách trong công ty. Có khả năng theo dõi các “F” tiếp xúc như thế nào với người khác để đánh giá nguy hiểm, hỗ trợ cơ quan chức năng trong công tác “truy tìm F cách ly”. Đây cũng là lợi thế cho doanh nghiệp để hạn chế quyết định cách ly toàn bộ.

Thành lập bếp dự phòng

Sẵn sàng đối mặt với rủi ro công ty bị rời vào vùng cách ly, công ty không thể hoạt động tại trụ sở, thành lập bếp dự phòng là phương án giúp FlyFood không nghỉ ngày nào trong mùa dịch, tạo sự yên tâm cho khách hàng “Gọi là có, không lo nghỉ dịch”.

Đại diện FlyFood cho biết: “Chúng tôi đã mang sứ mệnh “Online” từ lúc bắt đầu cho đến lúc đã trưởng thành vững vàng để có thể đứng giữa khó khăn và quyết tâm đến cùng để “Không bị đột tử vì dịch Corona” - FlyFood đưa ra mọi giải pháp và quyết liệt cùng nhân viên phòng ngừa dịch bệnh!”.

Thúy Ngà