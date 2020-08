Cung cấp mũ bảo hiểm chất lượng với mong muốn bảo vệ tốt nhất cho người tham gia giao thông, Bảo hộ xe máy Tài Đạt là địa chỉ bán lẻ mũ bảo hiểm fullface, nón 3/4, đồ bảo hộ được nhiều người đi xe máy lựa chọn.

Tài Đạt ra đời năm 2012 từ niềm đam mê đi Nha Trang - Đà Lạt của nhóm sinh viên TP.HCM.

“Với niềm đam mê của bản thân, chúng tôi nhận ra nhu cầu thiết yếu của trang bị bảo hộ cơ thể và tầm quan trọng của chúng đối với người chạy xe máy, xe moto. Tài Đạt ra đời với mong muốn mang đến sự an toàn cao hơn cho người Việt khi tham gia giao thông qua việc cung cấp mũ bảo hiểm, trang bị bảo hộ chất lượng” - đại diện Tài Đạt chia sẻ.

Theo đại diện Tài Đạt, người Việt Nam có thói quen ra đường với mũ bảo hiểm nửa đầu cho gọn nhẹ và thoải mái, nhưng thực tế cho thấy mũ bảo hiểm nửa đầu chưa đủ an toàn. Rất nhiều trường hợp đáng tiếc đã xảy ra bởi vì chiếc mũ không bảo đảm được phần đầu. Đây là lý do Tài Đạt quyết định cung cấp các sản phẩm đồ bảo hộ, mũ bảo hiểm, mũ fullface chất lượng đến từ các thương hiệu nổi tiếng an toàn trên thế giới giúp bảo vệ người lái khi tham gia giao thông.

Bảo hộ xe máy Tài Đạt đã hình thành chuỗi cửa hàng bán lẻ mũ 3/4, mũ fullface tại TP.HCM. Để nâng cao chất lượng dịch vụ, Tài Đạt còn cung cấp đồ bảo hộ như găng tay, áo khoác giáp, phụ kiện,… nhiều thương hiệu và phù hợp thị trường Việt Nam.

Đại diện cửa hàng cho biết, Tài Đạt thường xuyên ghi nhận những phản hồi, yêu cầu, điểm mạnh, yếu của từng loại sản phẩm từ khách hàng đến nhà sản xuất nhằm cải tiến chất lượng sản phẩm, trở thành cầu nối giữa khách hàng với nhà sản xuất - nhãn hàng.

Để đa dạng hóa sản phẩm phục vụ người đi xe máy, Tài Đạt còn mở rộng và khai thác những sản phẩm mới, hướng đến nhiều người dùng hơn như thùng xe máy Givi, baga gắn thùng...

Tấn Tài