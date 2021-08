Thành lập vào tháng 8/2020 - thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở Việt Nam, gặp khó khăn do các đợt bùng dịch, công ty lữ hành Wondertour vẫn có cách riêng để đương đầu với thử thách, vững vàng trong hoạt động kinh doanh.

“Bám nghề” là ưu tiên hàng đầu

Như hầu hết các doanh nghiệp du lịch khác, Công ty du lịch Wondertour chịu nhiều tác động tiêu cực do dịch Covid-19 và đối mặt với các “bài toán” nan giải như: giảm doanh thu, chịu nhiều chi phí để duy trì hoạt động kinh doanh, lương cho nhân viên…

Ngay từ đợt bùng phát dịch thứ 4 ngày 27/4/2021, Wondertour đã dừng tất cả hoạt động nhận khách và tổ chức tour du lịch cho đến khi dịch được kiểm soát. Trong thời gian từ đó đến nay, công ty tích cực tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, đào tạo online cho nhân viên, để nhân viên Wondertour có thể trở thành người làm nghề du lịch đa năng.

Đại diện Wondertour chia sẻ: “Hiện nay, hầu hết nhân viên tại Wondertour đều có thể làm marketing, bán tour, điều hành. Trong khi đó, hướng dẫn viên được đào tạo nghiệp vụ thiết kế sản phẩm du lịch, làm MC sự kiện, team building du lịch. Với định hướng này, nhân sự Wondertour có nhiều hơn cơ hội “bám nghề” trước những “cơn sóng” Covid 19”.

­Wondertour đào tạo kỹ năng hoạt náo cho đoàn viên ở Hòa Bình

Ngoài ra, Wondertour còn là nơi tiếp nhận hàng trăm sinh viên học ngành du lịch thực tập. Đại diện Wondertour cho biết: “Trước thời điểm TP. Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, tại văn phòng Wondertour luôn có khoảng 10 - 15 sinh viên thực tập được hướng dẫn bởi đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp. Trong gần 100 sinh viên du lịch đến thực tập, chiếm số đông là sinh viên khoa du lịch của các trường đại học lớn”.

Ông Lê Công Năng - Tổng Giám đốc Wondertour diễn thuyết tại 1 sự kiện của ngân hàng

“Hai năm nay, trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, sinh viên ngành du lịch rất thiệt thòi khi có ít cơ hội thực tập tại các đơn vị lữ hành. Là người vào nghề trước, có kinh nghiệm thực tế, chúng tôi muốn giúp các em sinh viên thêm kiến thức, kỹ năng làm nghề, đặc biệt là “giữ lửa” đam mê cho các em trước biến cố không ngờ tới của du lịch Việt - Covid-19”, ông Lê Công Năng - Tổng Giám đốc Wondertour bày tỏ.

Tạo giá trị khác biệt, phát triển thêm mảng kinh doanh

Với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, hàng trăm hướng dẫn viên cộng tác, Wondertour thiết kế tour du lịch trên nguyên tắc: gắn với những giá trị khác biệt. Đại diện Wondertour cho biết, đến nay, Wondertour đã ra mắt và chào bán hơn 300 tour chuyên đề đặc sắc dành cho các tổ chức, doanh nghiệp, trường học… Những tour đặc biệt của Wondertour có thể kể đến: tour trải nghiệm, tour kỹ năng, tour doanh nhân, tour công nhân, tour thể thao, tour chụp ảnh, tour MICE…

Hoạt động team building tại Wondertour

Bên cạnh đó, để tạo sự khác biệt, nhằm đồng bộ dịch vụ, tạo trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, ngay từ khi thành lập, Wondertour đã xây dựng phòng sự kiện, team building với chức năng: cung cấp MC, hướng dẫn viên du lịch và tổ chức các sự kiện. Hơn nữa, việc kết nối các hãng hàng không cùng tất cả các khách sạn trên toàn quốc, Wondertour giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn, so sánh và đặt dịch vụ du lịch phù hợp nhất.

Nhằm tạo duy trì hoạt động kinh doanh, cũng như tìm kiếm cơ hội tích lũy tài chính tạo “lực đẩy” cho mảng du lịch, Wondertour đã phát triển thêm về truyền thông - marketing với thương hiệu Wonder Media. Wonder Media xây dựng các giải pháp truyền thông, quảng cáo, marketing online, thiết kế website… Theo đại diện Wondertour, qua hơn 6 tháng hoạt động, Wonder Media đã trở thành đối tác tin cậy của nhiều thương hiệu, nhãn hiệu lớn.

Ông Lê Công Năng - Tổng Giám đốc Wondertour chia sẻ: “Thành lập trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở Việt Nam, nhưng Wondertour vẫn đang nỗ lực từng ngày để thực hiện khát vọng: Mang những sản phẩm du lịch chất lượng, giàu giá trị đến với khách hàng”.

Công ty Wondertour Địa chỉ: 100 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội Website: www.wondertour.vn và www.wondermedia.vn Điện thoại: 02437722777 Hotline: 0931722777 Fanpage: https://www.facebook.com/Wondertour.vn/

Ngọc Minh