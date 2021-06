Đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động nhưng thương hiệu Keep & Fly của công ty GB Group vẫn giữ vững được mạng lưới khách hàng cùng doanh số khả quan.

Tuyển thủ Đình Trọng trong bộ sưu tập mới của Keep & Fly.

Đại diện Keep & Fly chia sẻ: “Là thương hiệu thời trang thể thao của công ty TNHH GB Group, ngay từ khi ra mắt, Keep & Fly đã xác định sẽ dùng chất lượng sản phẩm để khẳng định vị thế và níu chân khách hàng. Chính vì vậy, trong suốt nhiều năm hoạt động, Keep & Fly luôn chứng tỏ chất lượng hàng đầu thị trường, từng bước chiếm lĩnh thị trường thời trang thể thao. Keep & Fly đã giữ được tâm thế bình tĩnh khi dịch bệnh ập đến. Mặc dù doanh số bị ảnh hưởng nhưng chúng tôi cho rằng đây chính là lúc thể hiện điểm mạnh để tạo được niềm tin với khách hàng”.

Theo đuổi chiến lược này, ban lãnh đạo Keep & Fly đã đưa ra một kế hoạch cụ thể nhằm thích nghi với hoàn cảnh dịch bệnh cũng như giữ vững chất lượng trong từng sản phẩm. Theo Keep & Fly, để làm được điều này, đội ngũ Keep & Fly đã phải phân chia ngân sách một cách hợp lý nhất để cân bằng các mục tiêu đã đề ra. Do đó, dù thu hẹp sản xuất nhưng các sản phẩm của thương hiệu vẫn giữ vững phong độ, cam kết làm hài lòng khách hàng.

Keep & Fly là sự lựa chọn hàng đầu của những người yêu bóng đá.

Thế mạnh của Keep & Fly là quy trình sản xuất khép kín tại TP.HCM, điều này giúp doanh nghiệp chủ động về nguồn hàng thay vì chờ đợi nguyên liệu. Nhờ đó, sản phẩm của Keep & Fly vẫn ra mắt đều đặn, giúp khách hàng luôn nhớ đến thương hiệu.

Ngoài việc đảm bảo sản xuất, Keep & Fly còn thay đổi phương thức bán hàng từ trực tiếp sang trực tuyến. Với sự đầu tư vào các nền tảng mạng xã hội, website thương mại điện tử, Keep & Fly nhanh chóng bắt kịp với xu hướng này. Theo đại diện thương hiệu, Keep & FLy đã kịp triển khai những chương trình truyền thông, quảng cáo trên các nền tảng này để đẩy mạnh doanh số.

Tiền vệ Tuấn Anh trong bộ sưu tập “Warrior” của Keep & Fly.

Keep & Fly tổ chức trận đấu gây quỹ ủng hộ miền Trung.

Theo đại diện thương hiệu, thời gian qua thời trang thể thao Keep & Fly vẫn luôn đồng hành cùng các phong trào thiện nguyện và phát triển tài năng thể thao nước nhà. Với chiến lược đúng đắn cùng tinh thần cống hiến không mệt mỏi, Keep & Fly hy vọng sẽ giữ vững vị thế và tiếp tục bay cao hơn, trở thành thương hiệu thời trang thể thao hàng đầu Việt Nam trong tương lai.

Keep & Fly Địa chỉ: 158/C36 Phan Anh, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP. HCM Hotline: 0934.00.88.44 - 0888.00.4444 Email: keepflyvietnam@gmail.com Fanpage: https://www.facebook.com/keepflyvietnam Website: keepfly.vn

Ngọc Minh