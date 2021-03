Nguyễn Anh Tuấn - ông chủ AT Group chia sẻ bí quyết thu hút, hỗ trợ khách hàng trong lĩnh vực marketing facebook, tư vấn xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp và cá nhân.

AT Group cung cấp các giải pháp marketing facebook, tư vấn, hỗ trợ phát triển thương hiệu. Ông chủ AT Group cho biết hiện đơn vị đang hỗ trợ hơn 200 khách hàng marketing facebook, phát triển thương hiệu. Dưới đây là những kinh nghiệm giúp AT Group thu hút khách hàng.

Nguyễn Anh Tuấn - ông chủ AT Group

Lựa chọn kênh truyền thông phù hợp

Để tạo dựng được thương hiệu, điều đầu tiên phải kể đến là lựa chọn các kênh để tiếp cận cộng đồng về thương hiệu. AT Group chủ yếu quảng bá về thương hiệu thông qua kênh Facebook và TikTok.

“Để doanh nghiệp và khách hàng tin tưởng chọn AT Group là đơn vị tư vấn hỗ trợ phát triển thì cá nhân đơn vị cung cấp dịch vụ phải cho khách hàng thấy được sự phát triển không ngừng của đơn vị mà họ lựa chọn. Kết quả xây dựng kênh TikTok của AT Group sau hơn một tháng thu về hơn 40 nghìn lượt theo dõi, minh chứng cho thành công bước đầu tiếp cận khách hàng.” - Nguyễn Anh Tuấn cho biết.

Đây là lý do, trên kênh Facebook, TikTok, Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ miễn phí những kinh nghiệm theo đúng quy trình và phương pháp với mong muốn bất kỳ ai cũng có thể học và áp dụng vào doanh nghiệp, công việc của chính họ.

Đánh đúng đối tượng khách hàng mục tiêu

Theo Nguyễn Anh Tuấn, đối tượng khách hàng của AT Group rất đa dạng từ cá nhân cho đến doanh nghiệp.

“Phải hiểu khách hàng của mình là ai, họ đang có mong muốn gì, gặp phải vấn đề gì, họ cần gì ở mình và mình sẽ giải quyết vấn đề của họ ra sao, từ đó giải quyết triệt để vấn đề” - Anh Tuấn cho biết.

Muốn thành công phải đánh đúng đối tượng khách hàng mục tiêu.

Luôn có lộ trình, cam kết cụ thể với khách hàng

Để khách hàng tin tưởng lựa chọn, theo Nguyễn Anh Tuấn, việc tư vấn phát triển thương hiệu không đơn thuần là nói mà phải có một lộ trình, định hướng cụ thể, được chuẩn bị kỹ càng, yêu cầu được thực hiện đúng quy trình để có kết quả và giảm thiểu rủi ro thấp nhất.

Về cam kết tới khách hàng, AT Group luôn đưa ra những cam kết phù hợp với từng tiêu chí của khách hàng. Với những cá nhân được tư vấn, Nguyễn Anh Tuấn cam kết người tham gia thu về được lượng kiến thức, kỹ năng cần thiết cho bản thân. AT Group cũng cam kết hỗ trợ tối đa doanh nghiệp đi đúng lộ trình và phát triển bền vững.

Lệ Thanh