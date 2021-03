Kiều My Shop là nơi các cô gái dễ dàng tìm thấy ý tưởng phối đồ độc đáo để thay đổi bản thân mỗi ngày. Cô chủ xinh đẹp của Kiều My Shop mang đến những gợi ý thời trang giúp bạn gái diện đẹp mọi lúc mọi nơi.

Chân váy xếp tầng cùng áo sơ mi

Một chiếc chân váy xếp tầng bồng bềnh sẽ giúp các nàng trông nhẹ nhàng như một nàng công chúa. Khi kết hợp với chiếc áo sơ mi hiện đại sẽ giúp tôn lên vẻ ngoài nhã nhặn, nữ tính.

Đi kèm với cách phối đồ này, bạn gái nên diện giày cao gót để tăng vẻ duyên dáng. Cùng với đó, một lớp trang điểm nhẹ nhàng sẽ hoàn thiện diện mạo cho nàng.

Hóa nàng thơ với đầm liền thân họa tiết

Với những cô nàng gặp khó khăn khi tìm ý tưởng phối đồ, thì một chiếc đầm xòe liền thân sẽ giúp dễ dàng lựa chọn mà vẫn thời trang. Các nàng nên chọn đầm có độ bồng vừa phải, có điểm nhấn nhưng không gây vướng víu, khó di chuyển.

Điểm nhấn ở eo sẽ giúp cho cơ thể chị em trông gọn gàng, gợi cảm hơn. Đầm có họa tiết hoa nhỏ, chấm bi giúp tăng độ nữ tính cho người mặc.

Áo phông phối quần sooc năng động

Nếu nàng đã chán các kiểu váy, đầm “bánh bèo”, thì một bộ đồ hơi hướng thể thao sẽ giúp các nàng “đổi gió”. Ở Kiều My Shop, những chiếc áo phông cá tính, trẻ trung, phối với quần sooc vừa vặn là set đồ được nhiều nữ khách hàng yêu thích. Với set đồ này, các cô gái có thể biến hóa từ hình ảnh mỏng manh, dịu dàng thành cô nàng cá tính, năng động.

Cô chủ Kiều My Shop lưu ý, với bộ trang phục này, không thể thiếu đôi giày thể thao để “tăng điểm” phong cách.

Thanh lịch với áo sơ mi và quần vải

Khi đi làm ở môi trường công sở, gặp gỡ đối tác thì một bộ đồ thanh lịch, sang trọng, kín đáo chính là lựa chọn tối ưu.

Kiều My Shop bật mí cách phối đồ cho bạn gái áo sơ mi và quần vải. Theo đó, bạn gái nên chọn chiếc áo vừa vặn, quần cạp cao và ống đứng để tạo thành phong cách công sở đúng điệu.

Bạn nữ nên ưu tiên những bộ trang phục có màu sắc nhẹ nhàng, đơn giản, không nên mặc màu quá sặc sỡ hay nhiều chi tiết rối mắt.

Kiều My Shop là cửa hàng thời trang được rất nhiều bạn trẻ biết đến. Cửa hàng “ghi điểm” với những gợi ý phối đồ thời trang. Những ý tưởng từ Kiều My Shop có thể ứng dụng linh hoạt trong cuộc sống, mang tới phong cách thời trang mới lạ, độc đáo cho các cô gái. Không chỉ vậy, khách hàng còn được tư vấn nhiệt tình từ cô chủ Cao Nữ Kiều My.

Cao Nữ Kiều My chia sẻ: “Kiều My Shop luôn đặt sự hài lòng của khách hàng làm tiêu chí hàng đầu. Kiều My Shop mang đến các sản phẩm đều có chất lượng vải tốt, nhiều kiểu dáng, mẫu mã, giá thành phải chăng.”

Để cập nhập những xu hướng thời trang mới nhất đến từ Kiều My Shop, theo dõi qua fanpage: https://www.facebook.com/CaoNuKieuMyShop

Lệ Thanh