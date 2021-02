Biết cách vệ sinh bình nước nóng tại nhà sẽ giúp gia đình chủ động hơn trong việc đảm bảo chất lượng nước cũng như tăng tuổi thọ thiết bị.

Các chuyên gia của Panasonic đã đưa ra các hướng dẫn cụ thể giúp bạn có thể vệ sinh bình nước nóng như một thợ lành nghề dưới đây.

Khi nào cần vệ sinh bình nước nóng?

Bạn cần quan tâm một số tiêu chí sau khi tiến hành vệ sinh bình nước nóng:

Chất lượng nguồn nước: Tùy thuộc vào nguồn nước, thời gian vệ sinh và bảo dưỡng bình nước nóng sẽ khác nhau. Nếu nguồn nước nhà bạn là nguồn nước cứng, lợ, mặn, hoặc nhiễm phèn, chứa nhiều cặn bẩn, không được trong; thì bình nước nóng sẽ đối diện với nguy cơ bị bám cặn, ăn mòn, giảm tuổi thọ sử dụng cao hơn so với khi khi bạn sử dụng nguồn nước máy đã qua xử lý. Do đó, bạn cần phải vệ sinh bình nước nóng nhiều hơn nếu chất lượng nguồn nước không được đảm bảo.

Thời gian vệ sinh định kỳ: Trung bình thời gian vệ sinh định kỳ bình nước nóng là khoảng sau 6 tháng - 1 năm sử dụng là hợp lý nhất. Cũng lưu ý thêm là sẽ tốt hơn nếu bạn vệ sinh bình nước nóng mỗi 6 tháng/lần.

Chủ động vệ sinh bình nước nóng để luôn có nguồn nước sạch tinh khiết, an toàn cho sức khoẻ cả gia đình

Quy trình vệ sinh bình nước nóng tại nhà

Bước 1: Rút phích cắm của máy nước nóng ra khỏi ổ điện để đảm bảo an toàn điện.

Bước 2: Tháo rơ le điều chỉnh nhiệt độ (bảng điều khiển) ở mặt trước ra khỏi bình nước nóng. Sau đó làm sạch toàn bộ các jack cắm ở rơ le và các jack cắm chân sợi đốt.

Bước 3: Xả hết nước trong bình ra bằng cách vặn mở van xả nước. Tiếp theo, mở vỏ mặt trước của bình nước nóng, tháo ruột đun và vệ sinh bằng nước tẩy cặn chuyên dụng.

Lưu ý: Sau một thời gian sử dụng, ở ruột bình thường bị bám cặn canxi. Khi vệ sinh bình nước nóng, bạn nên làm sạch lớp cặn can xi này. Nhớ xúc sạch cặn trong bình cho đến khi nước xả ra hoàn toàn trong vắt.

Bước 4: Kiểm tra thanh Magie xem thanh có bị ăn mòn, rỉ sét hay không. So sánh tình trạng hiện tại của thanh Magie với lúc mới mua. Nếu thanh Magie đã hao mòn trên 60% so với hình dáng ban đầu thì cần thay thanh mới để đảm bảo an toàn điện và độ tinh khiết cho nước.

Lưu ý: Không được bỏ qua bước này. Nếu thanh Magie quá hao mòn sẽ khiến cho vỏ bình bị ăn mòn, đẩy nguy cơ xảy ra các sự cố rò rỉ điện lên cao. Vì thế, bạn nên thay mới thanh Magie chính hãng, chất lượng cao để đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Bước 5: Sau khi đã vệ sinh xong hết các bộ phận, thay mới thay Magie, bạn tiến hành lắp máy lại như ban đầu. Nhớ kiểm tra lại các khớp nối, gioăng trong máy.

Lưu ý cẩn thận về an toàn điện khi vệ sinh bình nước nóng

Hiện nay trên thị trường đã có nhiều dòng bình nước nóng cải tiến công nghệ để giảm thiểu việc vệ sinh định kì, đặc biệt là các thương hiệu Nhật Bản.

Bình chứa bằng thép không gỉ, không cần phải thay thanh Anode định kỳ

Bình nước nóng làm bằng thép không gỉ cao cấp được sản xuất tại Nhật Bản thường có độ bền cao, chống ăn mòn tốt, giúp tăng tuổi thọ thiết bị. Đối với các loại bình trên, thanh anode đã được loại bỏ nên gần như người dùng không cần phải thay thế linh kiện định kỳ. Gia đình có thể tham khảo các bình nước nóng bằng thép không gỉ của Nhật không cần thanh Anode để không cần phải mất thời gian vệ sinh, bảo trì định kỳ.

Nâng cao tính năng an toàn toàn diện

Các bình nước nóng thông thường cần được lắp thêm cầu dao chống rò điện ELB để đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Hiện nay, các bình tiên tiến đã được tích hợp luôn cầu dao chống rò điện trong thân máy để tiện lợi hơn cho người dùng. Đặc biệt, một số bình được bổ sung thêm các tính năng an toàn cao cấp như vỏ chống nước IPX4 chống nước bắn toàn diện; bảo vệ bình nước nóng khỏi nước bắn từ mọi hướng. Gia đình có thể tham khảo các bình nước nóng Panasonic có tính năng an toàn toàn diện để đảm bảo yên tâm.

Thương hiệu Panasonic là thương hiệu Nhật Bản uy tín trên thị trường về cả chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ. Gia đình tham khảo các sản phẩm Panasonic - bình nước nóng có độ bền cao để yên tâm trong quá trình sử dụng, không cần phải bận tâm đến việc vệ sinh định kỳ máy.

Xem thêm tại: https://www.panasonic.com/vn/events-and-promotions/promotions/panasonic-water-heater.html

Doãn Phong