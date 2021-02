Với kiểu dáng đa dạng, chất vải cao cấp cùng màu sắc phù hợp không khí lễ hội, Bonbon Kids là điểm dừng chân của nhiều cha mẹ để lựa chọn cho con những bộ đồ xinh diện đón Tết.

Mùa xuân, đặc biệt là dịp Tết lễ với tâm ý luôn ưu ái các sản phẩm màu đỏ, bởi vừa bắt mắt, sáng da cho bé, còn mang ý nghĩa may mắn bình an. Do vậy, nhiều cha mẹ thường tìm kiếm các mẫu mã có màu sắc này cho con của mình.

Bắt kịp nhu cầu đó, Bonbon Kids ngoài mặt hàng thời trang độc đáo mang tính tiện lợi an toàn, còn cập nhật thêm nhiều mẫu màu đỏ với các thiết kế khác nhau.

Body thần tài với sắc đỏ nổi bật và lót lông ấm áp phía trong

Váy gấm in họa tiết hạc trắng phối ren cao cấp

Giày tim đỏ - phụ kiện phối đồ Tết xinh xắn

Bên cạnh đó, Bonbon Kids luôn thực hiện nhiều ưu đãi, đặc biệt trong dịp lễ Tết nhằm giúp cha mẹ chọn được cho con những bộ đồ ưng ý với giá thành phù hợp túi tiền nhất.

Bonbon Kids khuyến mãi trên đa kênh tiện cho nhu cầu mua sắm của ba mẹ

Đặc biệt, để khuyến khích nhu cầu mua sắm và tiết kiệm chi phí cho các bậc phụ huynh, Bonbon Kids đồng thời đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn với các mặt hàng Tết nhằm tri ân khách hàng đã luôn tin tưởng và đồng hành.

Chương trình khuyến mãi dành cho các khách hàng của Bonbon Kids

Các khách hàng ở gần có thể ghé thăm các chi nhánh cửa hàng. Với khách hàng Bonbon Kids ở xa cũng có thể kiểm tra hàng trước khi thanh toán.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, sau hơn 2 năm hoạt động, Bonbon Kids đã sở hữu lượng khách hàng trung thành nhất định.

Địa chỉ

Cơ sở 1: Số 352 Nguyễn Trãi, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

Cơ sở 2: Tầng 3 - TTTM Vincom Mega Mall Ocean Park

Fanpage: https://www.facebook.com/bonbon.kids136

Hotline: 0339.83.8886

Bùi Huy