Do chịu ảnh hưởng trực tiếp của thời tiết như nắng gắt, mưa dầm, ô nhiễm không khí cũng như các yếu tố ngoại lực, lớp sơn ngoại thất dễ xuống cấp, phai màu ảnh hưởng đến thẩm mỹ và giảm khả năng bảo vệ cho các công trình.

Các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng cho biết, so với những hư hỏng ở lớp sơn nội thất thì hư hỏng ở phần sơn tường ngoại thất thường phổ biến và khó sửa chữa hơn, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như ở Việt Nam. Đáng chú ý là các hư hại này thường ít được chú ý đến cho đến khi chúng đã trở nên nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng rõ rệt đến tính thẩm mỹ và chất lượng của công trình.

Nhà mới xây đã cũ kỹ

Sau nhiều năm tích cóp, vợ chồng anh Hoàng Văn Duy (Bắc Giang) mới xây được ngôi nhà hai tầng để ra ở riêng. Tuy nhiên, do thiếu kinh phí nên trong quá trình xây dựng, anh Duy luôn cố gắng tìm những vật liệu rẻ nhất có thể. Sau hai năm, dưới sự khắc nghiệt của thời tiết miền Bắc, ngôi nhà mới xây nay đã xuống cấp, phai màu.

“Khi xây dựng, đội thi công đã tư vấn nên chọn loại sơn ngoại thất uy tín, chất lượng nhưng vì kinh phí hạn hẹp nên tôi không nghe theo mà chọn các loại sơn giá rẻ hơn. Hiện tường nhà có chỗ nhạt đi cả mảng, loang lổ không đều màu trông rất mất thẩm mỹ. Giờ tiền sửa quá tiền sơn, lại mất công, mất sức mà nếu không sửa để lâu còn có thể dẫn đến tình trạng nặng hơn như bong tróc”, anh Duy cho hay.

Thời tiết khắc nghiệt khiến cho tường nhà dễ xuống cấp, hư hại

Anh Trần Đăng Quý, một nhà thầu chuyên nghiệp của hãng sơn Dulux, cho biết, phần lớn hiện tượng sơn bạc màu, phai màu xảy ra do sử dụng sơn có chất lượng kém, hiệu quả bảo vệ thấp. “Màu sắc dễ bị ảnh hưởng bởi tia tử ngoại (tia UV) bởi vậy ở những công trình chất lượng kém, chỉ sau một vài năm đưa vào sử dụng lớp sơn bên ngoài sẽ lộ những mảng đậm nhạt khác nhau. Vị trí nào thường xuyên bị nắng chiếu trực tiếp sẽ bay màu nhanh hơn, làm giảm tính thẩm mỹ của công trình”, anh Quý cho hay. Với đặc thù thời tiết khắc nghiệt, mùa mưa và màu nắng gắt đều kéo dài như ở Việt Nam, hiện tượng này là thường gặp trong các công trình xây dựng nếu như không có giải pháp thích hợp.

Hệ lụy của lớp sơn chất lượng kém

Ngoài hiện tượng phai màu, bay màu sơn, các chuyên gia cũng chỉ ra khi sử dụng sơn ngoại thất chất lượng kém thì sẽ sớm dẫn đến những hư hại đáng tiếc khác. Đơn cử như hiện tượng kiềm hóa loang màu với những vệt màu trắng hoặc vàng loang lổ thành từng mảng trên tường, thường xảy ra khi sử dụng sơn không có tính năng chống kiềm hoặc tính năng chống kiềm thấp. Gặp thời tiết ẩm, màng sơn ngay lập tức bị bong tróc ra khỏi bề mặt, mất đi lớp bảo vệ tạo điều kiện cho các nhân tố bên ngoài như mưa nắng tấn công khiến ngôi nhà xuống cấp.

Tường sễ bị phai màu, nứt, ăn mòn nếu không được bảo vệ đúng cách

Bên cạnh đó, tường ngoài công trình còn có thể xuất hiện rêu mốc do sử dụng sơn không có chất diệt rêu mốc hoặc có nhưng hiệu quả kém, lâu dần sẽ ăn mòn tường, giảm tuổi thọ công trình.

Màng sơn phủ của các loại sơn kém chất lượng cũng thường không có tính năng co giãn để che phủ các vết rạn nứt nhỏ của tường (hiện tượng rạn nứt xảy ra do sự co ngót của hồ vữa và nền đất dịch chuyển). Theo thời gian, nước mưa và hơi ẩm thấm vào bề mặt tường thông qua các vết rạn nứt gây hư hỏng tường và làm công trình xuống cấp nghiêm trọng. Chính vì vậy, khi lựa chọn sơn ngoại thất cần phải xem kỹ các tính năng, thông số xem sản phẩm sơn có những tính năng bảo vệ lâu dài hay không.

Từng thi công sơn cho hàng loạt công trình nhà ở trên cả nước, anh Trần Đăng Quý đưa ra lời khuyên: “Hiện nay có rất nhiều dòng sơn ngoại thất, tuy nhiên, trong điều kiện môi trường khắc nghiệt như ở Việt Nam, cần lưu ý các tính năng chống rêu mốc, bám bẩn và phai màu trước tiên khi chọn sơn. Ví dụ, sơn cao cấp Dulux Weathershied có đủ các tính năng trên và từ kinh nghiệm của tôi, loại sơn này cho bề mặt tường ngoại thất có độ bền màu rất cao, màu đều và ổn định trong thời gian dài. Thậm chí, mới đây hãng còn tung ra một sản phẩm mới có tính năng bảo vệ màu sắc tối ưu lên đến 8 năm thì độ bền màu chắc chắn còn cao hơn nữa. Cùng với đó, cần đảm bảo thi công đúng quy trình về chống thấm, chuẩn bị bề mặt tốt. sử dụng đúng hệ thống sơn, tuân thủ theo đúng thời gian khô giữa các lớp sơn… thì mới kéo dài được hiệu quả bảo vệ và tránh được các hiện tượng hư hại gây mất thẩm mỹ và tốn kém để sửa chữa”.

Nhiều chuyên gia cũng đưa ra lời khuyên, riêng với lớp sơn ngoại thất không nên tính tới câu chuyện đắt rẻ để tiết kiệm chi phí bởi nó không chỉ đơn thuần liên quan tới tính thẩm mỹ mà còn là lớp áo bảo vệ cho mọi công trình. Một dòng sơn ngoại thất cao cấp, chi phí ban đầu có thể đắt hơn một chút nhưng tính về lâu dài thì lại thành tiết kiệm giúp công trình bền đẹp với thời gian.

Thúy Ngà