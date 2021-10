Chỉ trong chưa đầy 2 tuần khởi động chiến dịch “Giá tốt Canifa - Niềm vui giá trị”, thương hiệu thời trang Canifa đã đón hàng triệu lượt khách đến trải nghiệm và mua sắm online mỗi ngày.

Ý nghĩa của chiến dịch ngày càng được lan tỏa rộng rãi hơn trong giai đoạn “bình thường mới” bởi tính thiết yếu và những giá trị tích cực mà thương hiệu thời trang này mang lại.

Tiên phong mang tới niềm vui giá trị giữa “bình thường mới”

Sau đợt giãn cách diện rộng kéo dài hơn 2 tháng qua, người dân đang dần quay trở lại với guồng quay học tập và công việc trong cuộc sống “bình thường mới”. Đồng thời nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng cũng sôi động trở lại với những tín hiệu tích cực.

Tiên phong trong xu hướng “bình thường mới” lĩnh vực thời trang, Canifa đã cho ra đời chiến dịch "Giá tốt Canifa - Niềm vui giá trị" và góp phần “làm nóng” phong trào mua sắm với những sản phẩm thời trang chất lượng đạt chuẩn quốc tế, có mức “giá tốt” cho cả gia đình.

Từ lâu, Canifa luôn là một trong những thương hiệu dẫn đầu ngành thời trang nói chung và là lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình Việt nói riêng. Những sản phẩm chất lượng mang tính ứng dụng đa dạng là dấu ấn đặc trưng của Canifa được in sâu vào tiềm thức của đông đảo người tiêu dùng.

Chia sẻ về mục đích phát động chiến dịch giá tốt lần này, đại diện của Canifa cho rằng, xu hướng sống quan tâm tới chất lượng đang dần hình thành sâu rộng trong xã hội. Thông qua thời trang, Canifa mong muốn truyền tải thông điệp ý nghĩa: Tôn vinh giá trị thật - Tận hưởng trọn vẹn và trân trọng những khoảnh khắc hạnh phúc bên những người thân yêu.

Niềm vui giá trị, chính là Canifa

Trong đó, “Giá tốt Canifa” bao gồm những sản phẩm cơ bản bốn mùa và phụ kiện thiết yếu dành cho mọi lứa tuổi trong gia đình như áo phông, áo nỉ, áo len, áo khoác gió 3 giây 4 cản, đồ mặc nhà... với mức giá linh hoạt từ 74.500 đồng, 149.000 đồng và 199.000 đồng... mà vẫn đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ở một số dòng hàng như áo phông chất liệu Cotton USA hay các sản phẩm mặc nhà đạt chứng chỉ OEKO-Tex -100 (Tiêu chuẩn uy tín thế giới về sự an toàn của các sản phẩm dệt may).

Đồng thời, Canifa cũng muốn đem tới mẹ Việt niềm vui giá trị qua những trải nghiệm mua sắm thú vị với giá tốt cho cả gia đình. Bên cạnh đó, thương hiệu Việt còn muốn nhắn gửi ý nghĩa về trách nhiệm lớn lao với cộng đồng: Việc sở hữu sản phẩm thời trang đẹp theo phong cách riêng giản dị nhưng vẫn giữ trọn chiến lược tiêu dùng xanh với tinh thần tích cực như Canifa là góp phần bảo vệ môi trường, lan tỏa lối sống xanh trong lành.

"Quét sạch" sản phẩm giá tốt, không quên tuân thủ quy tắc 5K

Với tiêu chí luôn ưu tiên trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, Canifa không ngừng sản xuất và mang tới các chương trình mua sắm hấp dẫn với những sản phẩm đạt chuẩn có tính ứng dụng cao. Dù là trang phục đi làm lịch sự nhưng vẫn cuốn hút, đồ mặc nhà thoải mái, dễ chịu hay outfit đi chơi đầy năng động, ấn tượng… đều có chất liệu bền đẹp, mềm mại, co giãn thoải mái, được chứng nhận đạt chuẩn an toàn với chứng chỉ quốc tế, an tâm cho khách hàng sử dụng.

Đại diện Canifa chia sẻ, với mức giá tốt nhất này, gia đình Việt có thể sẵn sàng trải nghiệm và đủ an tâm để sắm cho mình và gia đình những trang phục hợp thời mà không cần thay đổi cả tủ đồ.

Hoà vào không khí mua sắm đầy náo nhiệt tại Canifa, chị Huệ Phương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) háo hức chia sẻ: “Với một người khá kỹ tính trong việc chọn lựa đồ dùng cho gia đình và thường lên hay lên những kế hoạch chi tiêu thì mình thấy Giá tốt Canifa ra rất đúng thời điểm. Đặc biệt là thời gian sau dịch, mình rất bất ngờ vì mức giá tiết kiệm này mà vẫn có thể sử dụng hàng chất lượng cao của Canifa.

Chưa kể có rất nhiều mẫu mã đa dạng, nhưng mình lại đặc biệt ấn tượng với áo khoác gió 3 giây 4 cản. Đúng chiếc áo mình muốn sắm cho cả nhà vì có thể mặc phù hợp cả 4 mùa lại tiện lợi, gọn nhẹ. Màu sắc cũng rất nhã nhặn mà giá thì rất hời”.

Một số hình ảnh người tiêu dùng tới các hệ thống Canifa mua sắm và trải nghiệm tấp nập nhưng vẫn tuân thủ quy tắc 5K

Khác với chị Phương khi trải nghiệm mua sắm tại cửa hàng, chị Mai Trang (Cầu Giấy, Hà Nội) lại lựa chọn shopping online: “Mình vô tình lướt facebook thấy có chiến dịch Giá tốt Canifa nên cũng vào nghiên cứu thử, thế mà chỉ sau 15 phút đã đầy cả giỏ hàng. Lúc thanh toán mới thấy bất ngờ vì mua nhiều như vậy mà tổng chi phí lại trên cả mức hợp lý.

Mẫu mã đẹp và dễ ứng dụng, chưa kể chất lượng của Canifa thì khỏi phải bàn. Mình mua online nhưng vẫn được tư vấn nhiệt tình và thời gian giao hàng cũng rất nhanh. Nên không có lý do gì mà mình không giới thiệu người thân, bạn bè, đồng nghiệp một chiến dịch giá hời như thế này”.

Không chỉ dừng lại ở nhu cầu mặc đẹp, mặc mới mỗi ngày, sản phẩm thời trang Giá tốt Canifa còn đem đến sự thoải mái, dễ chịu để khách hàng dành trọn tâm trí nâng niu những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình.

Đáp ứng đủ yếu tố về mức giá phù hợp cho giá trị tốt, chất lượng quốc tế bền đẹp, mẫu mã bắt mắt và đa dạng với mọi độ tuổi; gia đình Việt có thể tới Canifa gần nhất và trải nghiệm các sản phẩm mới nhất mùa Thu Đông 2021 hoặc mua sắm an toàn tại canifa.com hoặc ứng dụng Canifa.

Doãn Phong