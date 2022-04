Nhằm giúp trẻ có một mùa hè vui vẻ, ý nghĩa và trang bị kiến thức - kĩ năng cơ bản cho cuộc sống, Trung tâm đào tạo kỹ năng mềm You Can Now đã xây dựng chương trình học “Khóa học Tôi trưởng thành” cho các con hè này.