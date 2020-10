Từ thời trang cưới MJU Studio, doanh nhân Đỗ Hương Ly mở rộng sang thời trang MJU Baby, MJU media… tất cả với mục tiêu khiến cho cuộc sống của phụ nữ đẹp, tinh tế và hoàn thiện hơn.

Doanh nhân Đỗ Hương Ly hiện là Chủ tịch Công ty MJU Group, Phó Chủ tịch thường trực Mạng lưới Happy Women Leader Network. Ít ai nghĩ rằng người phụ nữ mới hơn 30 tuổi này đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong kinh doanh.

Yêu cái đẹp, thích sự sáng tạo

- Khởi nghiệp từ khi còn rất trẻ. Cơ duyên nào khiến chị lựa chọn lĩnh vực thời trang cưới để phát triển sự nghiệp riêng?

Thật ra bố mẹ tôi cũng như hàng triệu gia đình Việt Nam, từ lúc tôi còn học cấp 3 đã có hướng muốn tôi lựa chọn những nghề an toàn, ổn định để học xong sẽ vào một cơ quan nào đó làm việc rồi lấy chồng. Đó là suy nghĩ rất an toàn cho con cái. Tuy nhiên nếu ai cũng lựa chọn an toàn, thì xã hội đâu thể phát triển được?

Doanh nhân Đỗ Hương Ly có cá tính quyết liệt và đầy nhiệt huyết trong công việc

Trong khi học đại học, tôi muốn thử sức để đi tìm năng lực thực sự và cũng là để thử thách chính mình xem có thể xoay xở được cuộc sống khi 20 tuổi không. Tôi đã bắt đầu đi làm thêm và cái duyên với thời trang cưới đến với tôi trong lúc này.

Hình ảnh những cô gái trong bộ trang phục đẹp nhất của đời người, ánh mắt rạng ngời hạnh phúc đã gây cho tôi sự xúc động mạnh mẽ. Nhìn thấy các cô dâu phút chốc biến thành công chúa từ những bộ váy do chính tay mình thiết kế, đính cườm, chăm chút từng đường kim mũi chỉ, hạnh phúc của cô dâu chính là niềm vui của tôi. Tôi chợt nhận ra muốn mình rất yêu cái đẹp, thích sự sáng tạo. Vì vậy tôi đã sáng lập ra MJU Studio, tiền thân của MJU Group bây giờ

- MJU Group giờ đây không chỉ là thời trang cưới và studio cưới mà đã mở rộng ra rất nhiều lĩnh vực. Tại sao chị không yên phận với MJU Studio mà lại có những quyết định mở rộng táo bạo như vậy?

Khi quyết định mở rộng MJU Studio thành MJU Group, nhiều anh em trong nghề nói tôi “điên" vì tôi hoàn toàn có thể sống tốt với MJU Studio. Nhưng dừng lại ở điểm an toàn không phải là con người của tôi.

Thật ra con đường phát triển MJU Group đã được tôi định hình ngay từ khi khởi lập MJU Studio, và mọi việc tôi làm chỉ là đi theo đúng lộ trình đã được vạch sẵn trong đầu.

Doanh nhân Đỗ Hương Ly với vai trò Giám đốc dự án Miss Photo Happy Women 2020

Nếu mọi người để ý thì những lĩnh vực mà MJU Group kinh doanh hiện nay không nằm ngoài những gì MJU Studio đã gây dựng, đó là tạo ra những điều tốt đẹp xung quanh cuộc sống của người phụ nữ từ khi bắt đầu lập gia đình.

Doanh nhân Đỗ Hương Ly đẹp dịu dàng dưới góc máy của Nhiếp ảnh MJU studio

Các cô gái đến với chúng tôi, đều trở thành công chúa trên lễ đường thành hôn với chiếc váy cưới FairyTale Bridal. Sau đó khi bước vào cuộc sống gia đình, họ trở thành người mẹ và chúng tôi làm đẹp cho họ thông qua thời trang MJU Baby. Rồi chúng tôi giúp họ trở thành những bà chủ gia đình một cách tinh tế và trang nhã bằng tranh Emoji, hoặc tôi tư vấn đồng hành với họ khi họ vận hành doanh nghiệp thông qua MJU media.

MJU Group khiến cho cuộc sống của phụ nữ đẹp hơn, tinh tế hơn, hoàn thiện hơn. Đó là mục tiêu mà tôi luôn theo đuổi và sẽ mãi trung thành với những giá trị cho người phụ nữ như vậy.

Doanh nhân mong muốn tạo ra những điều tốt đẹp xung quanh cuộc sống của người phụ nữ từ khi bắt đầu lập gia đình.

Sứ mệnh mang đến vẻ đẹp cho phụ nữ

- Là nữ chủ tịch của một công ty với rất nhiều nhãn hàng như vậy, nhưng chị còn là thành viên tích cực trong hoạt động cộng đồng. Được biết hiện tại chị đang là Phó chủ tịch thường trực điều hành Toàn cầu của Mạng lưới nữ lãnh đạo toàn cầu Happy Women. Liệu có quá ôm đồm khi cùng lúc đảm nhận nhiều trách nhiệm như vậy không, thưa chị?

Như tôi đã chia sẻ, MJU Group ra đời với sứ mệnh mang đến vẻ đẹp cho phụ nữ trong suốt hành trình hôn nhân, làm vợ làm mẹ, làm chủ chính mình. Và việc tôi tham gia Happy Women cũng không vượt ra khỏi giá trị đó, chính là mang lại giá trị tốt đẹp cho cộng đồng phụ nữ nói chung.

Doanh nhân Đỗ Hương Ly mong muốn lan toả những giá trị nhân văn tới hàng triệu phụ nữ Việt Nam.

Happy Women Leader Network hiện nay là một trong những cộng đồng nữ doanh nhân lớn nhất, là sân chơi của nữ doanh nhân Việt Nam trên toàn cầu. Là một phụ nữ, lại là người luôn đồng hành hỗ trợ phụ nữ, hơn ai hết tôi rất hiểu phụ nữ cần gì, muốn gì.

Mục tiêu của tôi cũng như của các nữ doanh nhân trong Happy Women chính là tạo sân chơi để phụ nữ cùng nhau chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc và quan trọng hơn là lan toả sức sống, lan toả những giá trị nhân văn tới hàng triệu phụ nữ Việt Nam.

Cuộc sống của tôi mọi thứ đều xoay quanh những người phụ nữ như thế nên không thể gọi là ôm đồm mà tôi cảm thấy thật may mắn vì mình đã có cơ hội để đóng góp cho những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Nhân đây tôi xin cảm ơn Nữ hoàng hoa hồng Bùi Thanh Hương - Chủ tịch sáng lập Happy Women Global Leader Network đã tin tưởng giao phó trách nhiệm và ủy quyền vai trò Phó chủ tịch thường trực điều hành cho tôi.

Lệ Thanh