Với lần vinh danh Thương hiệu tiêu biểu Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 6, Công ty Ceragem đã vinh dự nằm trong Top 10 thương hiệu tiêu biểu.

Giải thưởng là sự tri ân khách hàng

Sáng 20/6/2020, Ban biên tập Tạp chí Châu Á-Thái Bình Dương phối hợp với Tập đoàn truyền thông Châu Á tổ chức Lễ Công bố Thương hiệu tiêu biểu Châu Á-Thái Bình Dương 2020 lần thứ 6 tại TP.HCM.

Công ty Ceragem Việt Nam đã vinh dự được được công nhận và nằm trong Top 10 Thương hiệu tiêu biểu Châu Á-Thái Bình Dương lần này.

Ông Jun Woo Eun, Tổng giám đốc Ceragem cho biết, lần này Công ty Ceragem nhận được giải thưởng thương hiệu đại diện cho khu vực Châu Á-Thái Bình Dương là một vinh dự to lớn. Việc nhận được giải thưởng này một phần là do năng lực sản phẩm của Công ty, một phần là do sự yêu mến của khách hàng.

Tổng giám đốc Ceragem Jun Woo Eun nhận giải thưởng tại lễ công bố

“Vinh dự với giải thưởng này, chúng tôi không bằng lòng mà sẽ luôn luôn cố gắng hơn nữa, để tạo ra sản phẩm và những dịch vụ tốt hơn, làm hài lòng cũng như tri ân đối với khách hàng”, ông Jun Woo Eun nói.

Được biết, Ceragem là thương hiệu chuyên về các dòng sản phẩm máy massage nhiệt tự động của Hàn Quốc. Các sản phẩm của công ty được thiết kế và phát triển dựa theo nguyên lý kết hợp y học Phương Đông và Phương Tây - châm cứu, ấn huyệt, massage và uốn nắn cột sống, đã và đang được người tiêu dùng Việt Nam đón nhận và yêu thích.

Sản phẩm Ceragem Master V3 là sản phẩm tiêu biểu cho dòng máy massage nhiệt tự động nhờ vào tính hiệu quả, ổn định và độ bền cao. Trong hơn 12 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, Ceragem đã mở rộng mạng lưới với hơn 70 chi nhánh trên toàn quốc.

Ceragem vươn tầm Quốc tế

Lễ công bố thương hiệu Châu Á-Thái Bình Dương 20/06/2020

Ceragem là một công ty thiết bị chăm sóc sức khỏe gia đình hàng đầu thế giới, được thành lập từ năm 1998 ở Hàn Quốc và bắt đầu mở rộng sang thị trường quốc tế tại Hoa Kỳ vào năm 1999. Cho đến nay công ty đã có mặt tại 5 châu lục và hơn 70 quốc gia và có khoảng 3000 trung tâm trên thế giới.

Năm 2008, Ceragem đã thành lập pháp nhân của mình tại Việt Nam và nhận được rất nhiều sự quan tâm và tin tưởng từ người tiêu dùng. Đến nay, Ceragem đã có mạng lưới hơn 70 chi nhánh trên toàn quốc và thông qua các chi nhánh này cung cấp cho khách hàng cơ hội thử nghiệm sản phẩm một cách đầy đủ.

Theo ông Jun Woo Eun, Ceragem là công ty đầu tiên nghiên cứu và phát triển máy massage nhiệt tự động trong khi phần lớn thị trường còn lại đều sử dụng máy chủ động. Với việc cho ra đời máy massage nhiệt tự động dựa trên nguyên lý y học thay thế của Đông và Tây y năm 1998, Ceragem tạo nên xu hướng mới cho nền công nghiệp chăm sóc sức khỏe.

Loại máy được sử dụng phổ biến tại các trung tâm của Ceragem là sản phẩm bán chạy nhất toàn cầu - máy massage tự động Ceragem Master V3, và là sản phẩm tiêu biểu cho dòng máy massage nhiệt tự động nhờ tính ổn định, hiệu quả và độ bền cao. Đây là thiết bị hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tốt cho người cao tuổi cũng như những người làm việc trong môi trường ít có sự vận động. Sản phẩm chủ lực này của Ceragem đã được giải thưởng cho hạng mục sản phẩm ưu việt toàn cầu 19 năm liên tục.

“Trên nền tảng phát triển doanh nghiệp theo hướng lấy khách hàng là trọng tâm, Ceragem sẽ là chuyên gia chăm sóc sức khỏe toàn cầu đồng hành cùng quý khách hàng. Hơn nữa, với mong muốn tạo nên một xã hội tươi đẹp hơn, Ceragem sẽ luôn là doanh nghiệp đi đầu trong các hoạt động đóng góp vì cộng đồng”, Chủ tịch Ceragem - ông Lee Hwan-Seong, chia sẻ.

Trách nhiệm với cộng đồng

Ban lãnh đạo công ty Ceragem.

Mới đây ngày 14/5/2020 Ceragem đã tổ chức khánh thành chiếc cầu Hy Vọng tại Đồng Tháp, phục vụ 500 hộ dân với hơn 2000 dân sinh sống. Đây là dự án công ty Ceragem Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban nhân dân xã và các cấp cơ quan chính quyền với chi phí hỗ trợ 220 triệu đồng. Góp phần nâng cao đời sống người dân, phát triển kinh tế địa phương và nhất là giúp 700 em nhỏ đến trường an toàn.

Với việc khánh thành cầu Hy Vọng, công ty Ceragem một lần nữa khẳng định sứ mệnh không chỉ mang đến những sản phẩm chăm sóc sức khỏe uy tín mà còn là doanh nghiệp cống hiến vì cộng đồng trong các hoạt động xã hội.

Đây là bước khởi đầu cho dự án “Hy Vọng Ceragem” nhằm thực hiện lời hứa sẽ cống hiến vì cộng đồng trong các hoạt động xã hội, là tiền đề để công ty tiếp nối xây thêm nhiều nhịp cầu yêu thương khắp cả nước.

Trước đó, Ceragem được biết đến với nhiều hoạt động vì cộng đồng ý nghĩa như tặng quà cho đồng bào vùng lũ lụt; chương trình Chia sẻ yêu thương tại Mái ấm tình thương, viện dưỡng lão; cấp học bổng cho các học sinh khó khăn hay hoạt động nhằm chung tay xây dựng một nền bóng đá vững mạnh khi trao tặng phần quà 10 máy Ceragem Master V3 cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Thanh Trúc