Gần 3.500 căn hộ đã được giao dịch thành công chỉ trong vài ngày ra mắt cho thấy ngay giữa đại dịch, các khách hàng, nhà đầu tư vẫn tìm kiếm những dự án tiềm năng, chất lượng.

Điểm sáng bất động sản giữa mùa Covid-19

Thị trường BĐS TP.HCM quý III/2020 trở nên sôi động với dự án “Thành phố thông minh - công viên” Vinhomes Grand Park đến từ Tập đoàn Vingroup. Đây không phải là lần đầu dự án gây tiếng vang trên thị trường BĐS mà hơn một năm trước, con số 10.000 căn hộ được bán ra trong vòng 17 ngày vẫn được nhiều khách hàng nhắc đến. Bất chấp đại dịch, phân khu The Origami phong cách Nhật Bản vẫn được ra mắt thị trường và gặt hái nhiều thành tích đáng nể.

Cụ thể, gần 3.500 căn hộ được đặt mua chỉ trong vài ngày ra mắt cho thấy trong bối cảnh dịch bệnh, những dự án tiềm năng và chất lượng như Vinhomes quận 9 vẫn được nhiều khách hàng, nhà đầu tư quan tâm.

Đánh dấu sự hợp tác đầu tiên giữa Vinhomes và Mitsubishi Corporation (Nhật Bản), phân khu The Origami gây ấn tượng bởi thiết kế mang đậm màu sắc của xứ sở hoa anh đào, cùng với sự thừa hưởng hệ thống tiện ích đa dạng, đẳng cấp quốc tế của Vingroup như Vinschool, bệnh viện Vinmec, TTTM Vincom,… Trong đó, The Origami Sun (tiểu khu bao gồm các toà S7, S8 và S9) ra mắt đầu tháng 8 vừa qua là tiểu khu sở hữu nhiều hồ bơi phong cách resort, bao quanh là vườn dừa, cây nhiệt đới… rất được lòng khách hàng mua ở thực và đầu tư.

Phối cảnh phân khu The Origami - Vinhomes Grand Park

Tìm hướng đi mới thay vì “ngủ đông”

Nhìn nhận từ thực tế thị trường, ông Nguyễn Thái Bình - CEO Công ty Cổ phần Đông Tây Land (Đại lý Platinum Vinhomes miền Nam) chia sẻ: “So với thời điểm từ cuối tháng 3, khi xảy ra làn sóng Covid-19 thứ 2, tâm lý các doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng trở nên bình tĩnh hơn trong việc ứng phó với dịch bệnh. Các kênh đầu tư như vàng, chứng khoán, ngoại tệ bất ổn, lên xuống thất thường lại là lúc khách hàng tìm đến những sản phẩm BĐS chất lượng, an toàn và nhiều tiềm năng. Đó là lý do vì sao ra mắt giữa đại dịch nhưng The Origami vẫn được đón nhận nồng nhiệt”.

Ông Nguyễn Thái Bình (thứ 2 từ phải sang) - Tổng Giám đốc Công ty CP Đông Tây Land

Cũng theo ông Bình, một số đơn vị phân phối bất động sản thay vì “ngủ đông” chờ dịch qua thì đã tìm kiếm những cách làm mới, các hình thức bán hàng mới để duy trì hoạt động kinh doanh.

“Nhu cầu thị trường vẫn có, lượng khách hàng quan tâm vẫn còn nhiều nên chúng tôi đã lựa chọn hình thức tổ chức sự kiện ảo - Virtual Event để vừa đảm bảo an toàn, vừa đáp ứng được nhu cầu sở hữu BĐS của khách hàng. Hơn 300 căn hộ được Đông Tây Land bán hết trong vài giờ ra mắt trên kênh Livestream là kết quả vượt ngoài mong đợi.”

Đến thời điểm hiện tại, hiếm dự án nào xác lập được nhiều thành tích như Vinhomes Grand Park: Tháng 7/2019, 10.000 căn hộ The Rainbow được tiêu thụ chỉ trong 17 ngày. Đến tháng 5/2020, 550 căn nhà phố, shophouse, biệt thự cao cấp The Manhattan cũng được giao dịch thành công trong vòng 8 ngày ra mắt.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nhanh nhạy, ứng phó tốt với sự thay đổi của thị trường, The Origami hứa hẹn sẽ còn tiếp tục nối dài thành tích bán hàng của Vinhomes Grand Park trong những đợt ra mắt sắp tới.

Thông tin liên hệ: Đối tác Platinum Vinhomes Grand Park: Công ty CP Đông Tây Land Địa chỉ: Số 192 đường Trần Não, phường Bình An, quận 2, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: 0977.48.7777 Website: https://dongtayland.vn/

Doãn Phong