Với khát vọng nâng tầm cái đẹp và tinh thần dám nghĩ, dám làm cùng với những kinh nghiệm được trau dồi, học hỏi đã giúp Đỗ Cao An Nhiên chinh phục đam mê và thành công trên lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp.

Đỗ Cao An Nhiên đã có những định hướng và mục tiêu rất riêng cho bản thân từ khi còn trẻ. Cô đã bắt đầu khởi nghiệp từ khi mới 18 tuổi. Dù có thất bại cô không nhụt chí mà cố gắng nỗ lực không ngừng để có được thành công như hiện tại.

Cuối cùng, những nỗ lực đã được đền bù xứng đáng, An Nhiên đã trở thành CEO trẻ của Công Ty cổ phần thương mại Quốc tế GTG với hàng trăm nhân sự cùng hệ thống đại lý trên toàn quốc.

Theo Đỗ Cao An Nhiên, con đường đến với thành công của cô là hành trình không hề dễ dàng, trải qua nhiều chông gai thử thách. Dù có trải qua nhiều khó khăn nhưng An Nhiên vẫn không bỏ cuộc vì cô biết nếu thành công mà đến dễ dàng thì không thể tránh khỏi việc thất bại nhanh chóng. Cô mong muốn chia sẻ câu chuyện của mình cho nhiều bạn trẻ chưa định được hướng đi của bản thân có thể tiếp thêm cho họ động lực không bỏ cuộc mà xác định được phương hướng và theo đuổi ước mơ thành công. Từ kinh nghiệm của chính bản thân mình mà An Nhiên thấy rằng có ba yếu tố tạo nên sự thành công khi khởi nghiệp đó là xác định mục tiêu rõ ràng, sự quyết tâm không bỏ cuộc và kiến thức.

Bên cạnh đó, qua câu chuyện của bản thân, An Nhiên cũng hy vọng các bạn trẻ đang có đam mê đừng ngại thử sức và trải nghiệm thật nhiều khi còn trẻ và có đủ sức khỏe, trí tuệ.

Xây dựng được tiếng vang và gặt hái được nhiều thành tựu như bây giờ, ít ai biết rằng đằng sau đó là cả một câu chuyện khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, một cuộc hành trình đầy gian truân và thử thách. Trong những ngày đầu khi thành lập công ty, tuy rằng có khó khăn nhưng đó là những bước đệm đầu tiên cho sự thành công của GTG sau này. Vì nhân lực không đủ, lại ít vốn liếng nên cô đã tự mình đảm nhiều nhiều vị trí khác nhau. Vốn bắt đầu từ con số 0 nên cô hiểu rằng khó khăn là điều không thể tránh khỏi.

Dẫu quyết đoán, mạnh mẽ thế nào, Đỗ Cao An Nhiên cũng có những phút yếu lòng và muốn buông bỏ. Mỗi lần như thế, cô dừng lại một nhịp, rà soát lại bản thân, cuộc hành trình mình đang đi. Khi ấy cô lại càng nhìn rõ hơn những mục tiêu mình đã đặt ra và đã hoàn thiện được bao nhiêu phần trăm. Để rồi nữ doanh nhân tiếp tục viết tiếp kế hoạch trong 5 năm tới, một danh sách những điều cô cần phải làm trong thời gian tới.

Để có được thành công khi khởi nghiệp Đỗ Cao An Nhiên khẳng định không thể bỏ quên kiến thức. An Nhiên cho hay, dù đã gặt hái được nhiều thành tựu nhưng cô vẫn không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày. An Nhiên vẫn thường xuyên trau dồi kiến thức, các kỹ năng và học hỏi từ những người đi trước. Bởi khi mình có sự hiểu biết về lĩnh vực mình định kinh doanh thì mình sẽ có những hướng đi đúng đắn và đến với thành công nhanh hơn.

“Các bạn trẻ hãy trang bị đầy đủ cho bản thân mình hành trang và kiến thức trước khi bắt đầu khởi nghiệp. Nó sẽ là chiếc chìa khóa vạn năng giúp các bạn mở “cánh cửa thành công””, An Nhiên chia sẻ.

Nhìn lại chặng đường đầy rực rỡ, nhưng cũng đầy thăng trầm đã qua nữ doanh nhân trẻ luôn tự nhủ với bản thân là không được ảo tưởng và bằng lòng với những gì ở hiện tại mà phải luôn học hỏi và phát triển bản thân mình hơn thế nữa.

Facebook Đỗ Cao An Nhiên: https://www.facebook.com/Ceo.docaoannhien

Phương Dung