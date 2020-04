Để theo đuổi đam mê make up, Nguyễn Phương Hằng, bằng giỏi HV Tài chính và được nhận vào Kho bạc Nhà nước, vẫn theo học Quanbee Make up Academy rồi trở thành gương mặt ‘rất quen’ trong giới Make up Artist hay với bạn trẻ yêu thích trang điểm.

Cách đây chục năm, cụm từ Make up Artist (MUA - Chuyên gia Trang điểm) còn lạ lẫm với nhiều người ở Việt Nam, kể cả các bạn trẻ thời đó. Nhưng những năm gần đây, cùng với sự bùng nổ của mạng xã hội, make up xuất hiện nhiều hơn, trở nên quen thuộc và gần gũi với hầu như tất cả mọi người.

Những tác phẩm trang điểm công phu, từ make up tự nhiên hàng ngày đến các phong cách make up lộng lẫy, vẽ mặt nghệ thuật đua nhau “khoe sắc" trên các nền tảng mạng xã hội. Facebook, Youtube, Instagram hay bây giờ là Tiktok đã trở thành nơi để các Make up Artist gặp gỡ, giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Những group chia sẻ kinh nghiệm ngày càng nhiều, những buổi offline thường xuyên được tổ chức để anh chị em nghệ sĩ gặp gỡ, cũng là cơ hội để mọi người đồng hành, hợp tác với nhau.

MUA Luna Phương Hằng luôn tỉ mỉ chăm chút từng đường cọ để có tác phẩm ưng ý nhất

Với Luna Phương Hằng, mạng xã hội cũng là nơi giúp cô biết đến Quanbee Make up Academy và lựa chọn để bắt đầu sự nghiệp. Luna Phương Hằng chia sẻ: “Luna cảm thấy rất may mắn khi đã tìm được 1 người thầy tài giỏi, tâm huyết với học sinh, với nghề và đã dìu dắt mình đến tận bây giờ. Sau quá trình học tập tại Quanbee Make up Academy, thầy không chỉ dạy kiến thức, kỹ năng làm nghề mà còn định hướng nghề nghiệp, phát triển con đường sự nghiệp cho mình trở thành một MUA chuyên nghiệp. Cũng phải cảm ơn mạng xã hội đã giúp Luna bén duyên cùng thầy”.

Luna Phương Hằng hiện đang làm việc với nhiều người nổi tiếng và đứng lớp giảng dạy hàng trăm học viên

Luna Phương Hằng đã dành nhiều thời gian lẫn công sức học hỏi không ngừng nghỉ để có những tác phẩm hoàn hảo nhất

Để thực hiện đam mê của mình, Luna Phương Hằng đã phải trải qua một quá trình khổ luyện với sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Sau khi tốt nghiệp loại giỏi khoa Ngân hàng, Học viện Tài chính, dù được nhận vào làm việc tại Kho bạc Nhà nước, nhưng để theo đuổi đam mê make up, Luna Phương Hằng lại lựa chọn theo học tại Quanbee Make up Academy. Sáu tháng sau, Phương Hằng đến học tại Make up For Ever Singapore để trau dồi thêm kiến thức, kỹ thuật trang điểm. Cô chọn ngành Beauty and Fashion để có kiến thức tổng hợp về trang điểm, thiết kế layout, lên ý tưởng nghệ thuật.

Tác phẩm make up đầy lôi cuốn được thực hiện bởi Luna

Cuối năm 2018, Phương Hằng quyết định đặt chân đến Paris - kinh đô thời trang và là cái nôi của nghệ thuật để trau dồi thêm kỹ năng. Cô chọn khóa đào tạo Make up For Ever Paris là “trường học" tiếp theo của hành trình đam mê của mình. Tại đây, thay vì học lớp tập trung, Phương Hằng chọn học riêng 1:1 với chuyên gia nước ngoài để lĩnh hội tốt nhất.

Những đường cọ có hồn và thu hút

Hiện nay, để làm việc với nhiều người nổi tiếng và đứng lớp giảng dạy như ngày hôm nay, Luna Phương Hằng đã dành nhiều thời gian lẫn công sức học hỏi không ngừng nghỉ. Trong quá trình đào tạo học viên của mình, Luna cũng luôn định hướng cho các bạn có cái nhìn đúng đắn về nghề, từ đó cảm thấy yêu và quý trọng hơn danh xưng “Make up Artist - Chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp”.

