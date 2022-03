Đưa yếu tố an toàn lên hàng đầu, hướng đến dịch vụ chuyên nghiệp, Công ty du lịch Văn Minh Nghệ An đang tiến bước vững chắc trên hành trình xây dựng thương hiệu du lịch Văn Minh Nghệ An.

Đặt uy tín làm nền tảng

Thành lập vào tháng 11/2007, trải qua 14 năm kinh doanh với nhiều thăng trầm, Văn Minh Nghệ An đã trở thành thương hiệu được nhiều người biết đến và tin dùng tại Bắc Trung Bộ và trên cả nước.

Thương hiệu Văn Minh Nghệ An toả đi khắp muôn nơi

Khởi nghiệp từ lĩnh vực vận tải hành khách, ban đầu, Văn Minh Nghệ An chỉ sở hữu 2 xe giường nằm và 10 nhân viên, phục vụ tuyến cố định Cửa Lò - Hà Nội, đến nay công ty đã có trên 30 đầu xe khách, cùng nhiều dòng xe chất lượng cao phục vụ nhu cầu di chuyển, công tác, du lịch... của khách hàng trong và ngoại tỉnh.

Đến năm 2016, Văn Minh Nghệ An mở rộng thêm lĩnh vực chuyển phát nhanh để phục vụ khách hàng, với gần 50 xe tải lớn nhỏ và 33 phòng giao dịch phủ sóng rộng khắp 4 tỉnh thành và hợp tác cùng các đối tác lớn DHL, CPN và SAWAGA, CPN Việt Nam - Nhật Bản.

Không dừng lại ở đó, vào tháng 7/2019, Công ty du lịch Văn Minh Nghệ An còn lấn sân sang thị trường xuất khẩu lao động và du học. Với quan điểm, bản chất của lĩnh vực này là đòi hỏi uy tín và thương hiệu, khi công ty hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu này, công ty sẽ thành công.

Bên cạnh đó, theo Công ty du lịch Văn Minh Nghệ An, hiện công ty còn là chủ đầu tư một dự án kinh doanh bãi xe, đến tháng 12/2019 đã hoàn thành giai đoạn một với quy mô hơn 20.000 m2, hứa hẹn mang đến cho khách hàng một bến xe hiện đại bậc nhất thành phố Vinh.

Đưa an toàn lên hàng đầu

Đặc trưng ngành nghề vận tải là tính an toàn, vì vậy Văn Minh Nghệ An luôn đặt tiêu chí an toàn là trên hết.

Công ty du lịch Văn Minh Nghệ An - An toàn là trên hết

Để đảm bảo tính an toàn, công ty đã bố trí cả xe trung chuyển và đưa đón tận nơi. Ngoài ra, dòng xe chất lượng cao cũng được Công ty du lịch Văn Minh Nghệ An đưa vào hoạt động, vừa hiện đại, vừa tạo cho khách hàng cảm giác yên tâm và thoải mái trên mọi chuyến đi.

Đối với dịch vụ chuyển phát nhanh, Văn Minh Nghệ An lấy sự hài lòng của người sử dụng dịch vụ làm nền tảng để phát triển và cam kết “hàng đi đến nơi, hàng về đúng chỗ, an toàn và nhanh chóng”.

Hướng đến dịch vụ chuyên nghiệp

Ngoài giữ uy tín và sự an toàn thì dịch vụ chuyên nghiệp là một nhân tố không thể thiếu trong phương châm phát triển của Văn Minh Nghệ An. Đây là nỗ lực xây dựng, phấn đấu, đồng lòng của cả một tập thể doanh nghiệp.

Đội ngũ nhân viên của công ty được tuyển chọn rất kỹ từ trình độ học vấn, đến tư cách đạo đức, sao cho phù hợp với từng cấp bậc. Sau đó, nhân viên sẽ phải trải qua khâu đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Công ty du lịch Văn Minh Nghệ An khẳng định dịch vụ chuyên nghiệp

Ngoài ra, doanh nghiệp còn áp dụng phần mềm quản lý hiện đại, giúp cho việc điều hành trở nên dễ dàng và đơn giản hơn. Hệ thống trang thiết bị hiện đại được ưu tiên đưa vào sử dụng, tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, mang tính chuyên môn hoá cao.

Tinh thần trách nhiệm cao

Là một doanh nghiệp trụ vững 14 năm, điều này ít nhiều chứng tỏ được “cái tâm” trong nghề của Văn Minh Nghệ An, làm việc với trách nhiệm cao dù trong bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào. Đại diện công ty chia sẻ tâm niệm: “khách hàng là yếu tố quyết định thành bại của doanh nghiệp, một khi lấy được lòng tin của khách hàng là chứng tỏ doanh nghiệp đó đã đạt được kỳ vọng mà khách hàng mong muốn”.

Văn Minh Nghệ An thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình trong lĩnh vực chuyển phát nhanh, bằng chính sách cam kết đền bù thỏa đáng, khi có bất kỳ sự cố nào xảy ra, trên đường vận chuyển hàng hoá.

Công ty du lịch Văn Minh Nghệ An - Tinh thần trách nhiệm cao

Đại diện Văn Minh Nghệ An cho biết, đối với lĩnh vực xuất khẩu lao động - một lĩnh vực có sự hợp tác với nước ngoài, nếu không có tinh thần trách nhiệm, thì công ty không thể trụ vững đến ngày hôm nay. Không chỉ hoạt động ổn định, công ty còn dự định mở rộng thị trường sang nhiều nước khác bên cạnh các thị trường đã quen thuộc như: Đức, Đài Loan, Nhật Bản.

Nhờ sự phấn đấu và nỗ lực không ngừng nghỉ, Công ty du lịch Văn Minh Nghệ An đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc, nhận nhiều bằng khen từ UBND tỉnh Nghệ An và danh hiệu “Vô lăng vàng” 2013, 2015, 2016, 2017, 2020 do Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia chứng nhận.... Công ty cam kết xây dựng và phát triển doanh nghiệp theo phương châm: Kinh doanh không chỉ vì lợi nhuận, luôn đặt "Uy tín - An toàn - Chuyên nghiệp và Trách nhiệm" lên hàng đầu, là giá trị cốt lõi mà Văn Minh Nghệ An đã và đang hướng đến.

Ngọc Minh