Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân 298 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM Website: https://duytan.com/ Hotline: (+84-28) 3876 2222 Email: info@duytan.com Showroom: • TPHCM : 91 An Dương Vương, P.8, Quận 5 | Tel: 0283 8305 131 : 46-4846-48 Quản Trọng Linh, P.7, Quận 8 | Tel: 0283 6362 556 : Lo D 13-14 Khu Thưong Mại Chợ Bình Điền, Quận 8 | Tel: 0283 6362 556 • Đà Nẵng : 145 Điện Biên Phủ, P. Chính Gián, Q. Thanh Khê | Tel: 0236 3649 666 • Cần Thơ : 642 Đường 30/4, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ | Tel: 0292 3811 149 : 399C Nguyễn Văn Cừ, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ | Tel: 0292 3782 774 • Tiền Giang : 542 Ấp Bắc, P. 5, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang | Tel: 0273 3977 380