Là địa chỉ cung cấp các sản phẩm cao cấp, D&R Fashion thấu hiểu nhu cầu làm mới tủ đồ của chị em, từ đó đưa ra 3 gợi ý giúp phái đẹp xây dựng phong cách thời trang vừa sành điệu, sang trọng vừa thể hiện cá tính riêng.

Chất liệu là yếu tố quan trọng

Trong từ điển thời trang của những cô nàng sành điệu đến từ kinh đô thời trang Paris, chất liệu luôn được ưu tiên đặt trước kiểu dáng của trang phục. Với họ, chất liệu trang phục không chỉ thể hiện đẳng cấp mà còn nói lên cá tính riêng của người mặc.

Chính vì vậy, những sản phẩm thời trang có chất liệu đẹp sẽ toát lên vẻ đẹp sang trọng, thời thượng mà không bị ảnh hưởng nhiều bởi các yếu tố khác.

Đề cao chất lượng hơn số lượng

Một tủ quần áo hoành tráng là điều không cần thiết nếu phải nhiều lần “nâng lên đặt xuống” mà vẫn không biết chọn gì để mặc. Những cô nàng hiện đại luôn ưu tiên lựa chọn các sản phẩm ấn tượng, có giá trị và xu hướng, thanh lịch và trẻ trung hơn là mua nhiều sản phẩm không cho chất lượng.

Với các mẫu sản phẩm ấn tượng và có giá trị, người mặc có thể tạo nên nhiều bản phối thời trang đẹp mắt, mang phong cách của riêng mình. Đây chính là sự đồng điệu trong tinh thần “Less is more - Ít mà chất” của những quý cô thời thượng nước Pháp. Vì vậy, so với việc sở hữu nhiều chiếc áo kém chất lượng thì chỉ cần một chiếc áo cao cấp, vậy là đủ cho một vẻ ngoài sang trọng.

Xây dựng phong cách riêng biệt

Thoát ra khỏi những quy chuẩn xưa cũ, quý cô hiện đại ngày nay không bị áp đặt tư tưởng nặng nề hay phán xét về cách ăn mặc, mà sử dụng thời trang để bộc lộ khí chất, thần thái, cá tính riêng. Bằng cách lựa chọn sản phẩm cao cấp ít “đụng hàng”, kết hợp tinh tế với những phụ kiện ấn tượng, phái đẹp sẽ tỏa sáng theo một cách riêng, để lại dấu ấn đậm sâu trong trí nhớ người đối diện.

Nếu chưa thể xây dựng phong cách cá nhân ngay tức khắc, các nàng có thể bắt đầu với việc hình thành thói quen chọn lựa chất liệu thay vì chạy theo mốt, tập trung vào chất lượng sản phẩm thay vì mải mê với những món đồ “giá hời”.

D&R Fashion - địa chỉ sỉ lẻ thời trang cao cấp

Ra đời từ năm 2016, trải qua hơn 5 năm phát triển trong việc định hình phong cách thời trang chuẩn quý cô hiện đại, D&R Fashion đã trở thành điểm đến lý tưởng của tín đồ thời trang tại TP.HCM. Hơn nữa, D&R Fashion còn chuyên sỉ lẻ hàng thời trang cao cấp, chất lượng cho các cửa hàng thời trang trong thành phố lẫn ngoại tỉnh.

Tại D&R Fashion, việc chú trọng vào chất lượng được thể hiện rõ ở chất liệu sản phẩm, mẫu mã sang trọng đẹp mắt, đa dạng phong cách; đặc biệt phù hợp với thị hiếu và nhu cầu của chị em phụ nữ Việt Nam.

Theo đó, các sản phẩm tại D&R đều được thẩm định kỹ lưỡng qua nhiều công đoạn, đặc biệt là ở khâu tìm kiếm nguồn hàng cao cấp trên khắp thế giới. Chủ sở hữu D&R cho biết, bản thân đã không không ngừng học hỏi, tìm hiểu thị trường, theo sát “hơi thở” của thời trang toàn cầu để có được cái nhìn tổng quát, bắt kịp xu thế phát triển của phong cách thời trang hiện đại, song không quên giá trị cốt lõi đã đề ra.

D&R Fashion ưu tiên những sản phẩm trẻ trung, hợp thời nhưng không quá sặc sỡ, thay vào đó kiểu dáng, màu sắc hài hòa, đơn giản mà sang trọng, nhã nhặn mà ấn tượng, “trendy” nhưng vẫn trường tồn cùng năm tháng. Đặc biệt, các mẫu phải sở hữu chất liệu vải bền đẹp, đường may chắc chắn, dẻo dai và bền bỉ với thời gian.

Chủ cửa hàng cho biết, luôn để cao chất lượng sản phẩm nên các mặt hàng thời trang D&R Fashion cung cấp cho khách sỉ đều được các cơ sở bán lẻ yêu thích. Không chỉ dừng lại ở việc cung ứng nguồn hàng sỉ, D&R còn chuyển giao quy trình bán hàng và đào tạo nhân sự, giúp đại lý và nhà phân phối tự tin kinh doanh.

Ngoài ra, linh hoạt trong phương thức bán hàng từ khi dịch bệnh bùng phát, D&R khai thác tối đa các kênh bán hàng online, đẩy mạnh hoạt động trên mạng xã hội, từ đó xây dựng một môi trường trao đổi, tư vấn về cách ăn mặc, update các xu hướng thời trang mới trên thế giới cho phái đẹp.

Nhờ vậy, D&R không chỉ duy trì hoạt động kinh doanh, mà còn tăng độ nhận diện, thu hút thêm nhiều khách hàng, từ đó từng bước tiến đến mục tiêu trở thành nguồn cung hàng sỉ lẻ cao cấp hàng đầu khu vực miền Nam.

D&R Fashion - Nguồn sỉ, lẻ hàng cao cấp Địa chỉ: 66/12 Lê Cảnh Tuân, P. Phú Thọ Hoà, Tân Phú, TP.HCM Hotline: 093 326 53 66 Fanpage: https://www.facebook.com/sihangsieucap

Doãn Phong