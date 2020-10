Đạt Top 10 DN tiêu biểu có nguồn nhân lực hạnh phúc 2020 và Top 100 DN có môi trường làm việc tốt nhất 2020, Daikin Việt Nam đã đạt nhiều thành tích nổi bật trong hạng mục quản lý và điều hành nhân sự do Anphabe khảo sát.

Không chỉ được ghi nhận bởi các tổ chức khảo sát trong nước, Daikin Việt Nam còn nhận được giải thưởng quốc tế nơi làm việc tốt nhất châu Á (HR Asia Best Companies to work for in Asia Awards 2020) vào tháng 7/2020. Những giải thưởng này là thành quả ghi nhận sự nỗ lực của Daikin Việt Nam trong việc xây dựng môi trường làm việc lý tưởng cho nhân viên.

Đại diện Daikin Việt Nam nhận đề cử “Top 100 Doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất 2020”

Triết lý xây dựng nhân sự bền vững

Daikin Việt Nam xây dựng môi trường làm việc và chính sách quản lý nhân sự với trọng tâm là con người, cùng niềm tin rằng sự phát triển của nhân viên là sự phát triển của toàn công ty. Qua đó, Daikin Việt Nam tạo ra môi trường làm việc hiện đại và hài hòa mà mỗi nhân viên trong công ty đều có thể phát huy tài năng một cách toàn diện.

Nhằm phát huy giá trị cốt lõi của tập đoàn bao gồm uy tín, tinh thần quản trị dám nghĩ dám làm và quan hệ cá nhân hài hòa, Daikin Việt Nam đã xây dựng và hoàn thiện quy trình tuyển dụng, đào tạo nhân tài một cách hiệu quả, minh bạch, tạo mọi cơ hội phát triển cho mọi nhân viên.

Cơ hội này được thực hiện thông qua chương trình hợp tác với các trường đại học kỹ thuật trong cả nước để đào tạo và tuyển dụng kỹ sư tài năng; chương trình đào tạo kỹ thuật chuyên sâu, phát triển đội ngũ lãnh đạo, quản lý trẻ thông qua các khóa học do tập đoàn tổ chức hay các chương trình thuyên chuyển công việc trong nước và giữa các chi nhánh của tập đoàn.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn đẩy mạnh các phúc lợi cho người lao động như các gói bảo hiểm sức khỏe, hỗ trợ gia đình khi nhân viên thuyên chuyển công tác, quà tặng các dịp lễ, nhằm tạo ra một tập thể Daikin đoàn kết, gắn bó với doanh nghiệp.

Tính đến tháng 5/2020, Daikin Việt Nam có gần 2.000 nhân sự đang làm việc, trong đó, hầu hết là các nhân viên đã gắn bó lâu năm với công ty, giúp doanh nghiệp đạt được chỉ số hạnh phúc cao dù thị trường đang có nhiều biến động. Đây là yếu tố quan trọng giúp Daikin Việt Nam được bầu chọn trong “Top 10 doanh nghiệp tiêu biểu có nguồn nhân lực hạnh phúc 2020”.

Chiến lược duy trì và phát triển nguồn nhân lực

Nhân viên Daikin Việt Nam được tạo cơ hội phát triển khả năng chuyên môn qua đào tạo thường xuyên

Theo đại diện của Daikin Việt Nam, doanh nghiệp sẽ tiếp tục nuôi dưỡng và duy trì môi trường làm việc hạnh phúc cho nhân viên. Đồng thời, Daikin Việt nam vẫn thực hiện đều đặn các chương trình phát triển năng lực, chuyên môn cho nhân viên nội bộ, ghi nhận những thành công, đóng góp của họ một cách xứng đáng, kịp thời, cũng như chào đón nhân tài với những đãi ngộ phù hợp.

Hướng đến quy chuẩn hóa văn phòng làm việc mở, hiện đại, sáng tạo và linh hoạt, Daikin Việt Nam hiện đang trong giai đoạn hoàn thành tòa nhà văn phòng của mình. Theo Daikin Việt Nam đây sẽ là toà nhà văn phòng đầu tiên của tập đoàn và là một trong những tòa nhà tiên phong của Việt Nam cũng như ở Đông Nam Á có thể đạt cùng lúc các tiêu chuẩn của quốc tế về toà nhà xanh LEED V4, Lotus Platinum dựa trên tiêu chuẩn về điều kiện tiện nghi, sức khỏe văn phòng làm việc WELL (Hoa Kỳ).

Toà nhà được kỳ vọng sẽ là một trong những công trình xanh tiêu biểu của TP.HCM và Việt Nam, là dấu ấn của dự án EECB trong việc phát triển các công trình xanh, sử dụng hiệu quả năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính.

Xem thêm tại: https://www.daikin.com.vn/daikin-viet-nam

Lệ Thanh