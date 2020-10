Đảng bộ Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 2 (Đảng bộ MobiFone 2) phấn đấu vượt qua khó khăn thử thách trong thời đại mới để giữ vững mục tiêu phát triển, góp phần thực hiện nhiệm vụ kinh tế - chính trị chung của cả nước.

Đảng bộ MobiFone 2 là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Viễn thông MobiFone. Hướng đến Đại hội đại biểu lần II Đảng bộ khối và tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng cũng như để hưởng ứng tích cực cho Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa Liềm Vàng) lần thứ V-2020 do BTC TƯ phát động, Đảng bộ MobiFone 2 tổng kết những thành tựu trong công tác xây dựng Đảng 5 năm qua.

Ban chấp hành Đảng bộ Công ty dịch vụ MobiFone Khu vực 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025

Không ngừng nỗ lực đổi mới, sáng tạo

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, Đảng ủy MobiFone 2 triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đạt được những kết quả tốt về thực hiện “Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2015-2020”.

Đoàn thanh niên Mobiphone 2 hiến máu nhân đạo.

Đảng bộ MobiFone 2 triển khai đồng bộ các phong trào thi đua, tạo nên chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Qua kiểm điểm hàng năm, tập thể Đảng bộ MobiFone 2 luôn đoàn kết, chấp hành nghiêm cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết, quy định của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đã đạt được nhiều kết quả trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chính trị thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Công tác xây dựng Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Qua đó, đã có 07 đảng viên được Đảng ủy Tổng Công ty khen thưởng “Gương sáng đảng viên”.

Bên cạnh đó, Đoàn viên thanh niên MobiFone 2 tích cực tham gia mọi hoạt động, đạt được nhiều thành tích cao như: phong trào “Xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc”; “Đồng hành cùng với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, Cuộc thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến về Biển đảo Việt Nam; Giải thưởng "Đổi mới, sáng tạo phát triển Doanh nghiệp" năm 2019; giải chạy “26 MobiFone Challenge” chào mừng 26 năm ngày thành lập MobiFone; Giải chạy "Together as One Challenge"; thi đua 90 ngày đêm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm; “Hiến máu nhân đạo” được nhiều đoàn viên tham gia.

Công đoàn Mobiphone tham gia hội thao.

Trong giai đoạn 2015-2020, Đảng bộ MobiFone 2 đã được Đảng ủy Tổng Công ty tặng Giấy khen tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2015, 2016; khen thưởng không định kỳ năm 2017, 2018; khen thưởng công tác phát triển đảng viên năm 2018. Công đoàn MobiFone 2 vinh dự nhận Bằng khen của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam năm 2016; Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2017, 2018; Cờ thi đua của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam năm 2015, 2019. Đoàn MobiFone 2 được tặng 5 Bằng khen của Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương. Tập thể MobiFone 2 vinh dự được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng bức trướng vì sự nghiệp 10 năm xây dựng và phát triển (06/10/2008 - 06/10/2018).

Tập trung nghiên cứu các giải pháp tăng doanh thu

Đảng ủy MobiFone 2 luôn tập trung nghiên cứu các giải pháp tăng doanh thu; triển khai kinh doanh dịch vụ mới; đảm bảo chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh; ổn định việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người lao động.

Cùng với đó, Đảng ủy MobiFone 2 luôn sáng tạo dẫn dắt, nắm bắt kịp thời nhu cầu của khách hàng, tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh. Kết quả MobiFone 2 phát triển 246 dịch vụ và 436 tính năng mới để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thực thi hiệu quả các nguồn lực đầu tư; hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tập thể lãnh đạo quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Tổng doanh thu toàn nhiệm kỳ 2015 - 2020, MobiFone 2 đạt 31.958 tỷ đồng, đưa doanh thu dịch vụ đa phương tiện và giá trị gia tăng đến năm 2020 đạt 17,8% trong tổng doanh thu của tổng công ty. Chênh lệch thu chi tăng trưởng qua các năm, riêng năm 2019 chênh lệch thu chi đạt 3.500 tỷ đồng, tăng 5,7% so với giai đoạn trước.

So với nhiệm kỳ trước, tổng số lao động MobiFone 2 giảm nhưng doanh thu không giảm, năng suất lao động bình quân đạt 36,1 tỷ đồng/người/năm; thu nhập của người lao động bình quân hàng năm tăng 1,46%/năm.

Đảng ủy MobiFone 2 luôn xác định rõ vị trí vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong mọi hoạt động. Mỗi cán bộ, đảng viên của MobiFone 2 nguyện là 1 trạm tín hiệu thu phát mạnh mẽ, luôn kết nối với nhau để cùng nhau hòa thành 1 mạng lưới MobiFone Vững mạnh _ Ổn định_ Phát triển. Để từ đó tiếp tục không ngừng phấn đấu làm nên những thành quả đáng tự hào.

Đoàn thanh niên Mobiphone ra quân hoàn thành kế hoạch được giao.

(Nguồn: Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 2)