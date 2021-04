Là thương hiệu đồ tập dành cho phái đẹp nổi bật trên thị trường thời trang thể thao Việt, Kene Sports đang không ngừng đổi mới, mang lại cho khách hàng những trải nghiệm hài lòng về cả sản phẩm và dịch vụ.

Mẫu mã đa dạng, chất lượng tối ưu

Kene Sports đã xuất hiện trên thị trường Việt Nam từ năm 2016, trong suốt quá trình phát triển, Kene Sports luôn đặt quyền lợi khách hàng là trọng tâm để chú trọng vào việc phát triển sản phẩm và dịch vụ sao cho đáp ứng được tối đa nhu cầu từ khách hàng.

Để nhận được sự ủng hộ từ khách hàng, mỗi khâu bán hàng tại Kene Sports đều được đặt ra những tiêu chí khắt khe để có thể mang đến trải nghiệm tối ưu, tạo niềm tin, chỗ đứng trên thị trường thời trang nói chung và thị trường đồ tập nói riêng.

Các sản phẩm đồ tập tại Kene Sports đều đa dạng về kiểu dáng. Kene Sports luôn cập nhật các xu hướng thời trang đồ tập mới trên thị trường, chọn lọc các sản phẩm phù hợp với thị hiếu người mặc và thị trường Việt Nam. Tại đây, khách hàng có thể dễ dàng tìm được một bộ đồ ưng ý, hợp thời trang, với nhiều kiểu dáng khác nhau từ áo croptop, áo tank lưới, áo bra, quần đùi, quần cụt, quần lửng phù hợp cho nhiều môn thể thao khác nhau.

Bên cạnh đó, chất liệu sản phẩm tại Kene Sports cũng được chú trọng phát triển, cải thiện không ngừng để mang lại sự thoải mái cho người mặc. Những người tập thể dục thể thao mong muốn sở hữu một bộ đồ tập có sự co giãn, ôm sát, thấm hút tốt, tạo cảm giác thoải mái nhất khi tập luyện.

Theo đại diện Kene Sports, các sản phẩm của công ty đều được làm từ chất liệu sợi Spandex - sợi nhân tạo được sản xuất ra để thay thế cao su, có độ co giãn lên đến 8 chiều và khả năng thấm hút mồ hôi tốt. Do đó, đồ tập của Kene Sports luôn được sản xuất với tỷ lệ sợi Spandex lên đến 12 - 28%, cao hơn so với nhiều sản phẩm trên thị trường.

Dịch vụ tận tình, chính sách rõ ràng

Đến với Kene Sports, khách hàng không những tìm thấy các sản phẩm đa dạng về mẫu mã, chất liệu mà còn được tận hưởng dịch vụ tư vấn và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp.

Đội ngũ nhân viên bán hàng tại Kene Sports được đào tạo bài bản về cả kiến thức sản phẩm và kỹ năng tư vấn bán hàng. Trong quá trình tiếp cận và tìm hiểu nhu cầu, đội ngũ nhân viên sẽ tư vấn tận tình về những mẫu đồ tập phù hợp với mục đích, không gian tập luyện, giúp mỗi người lựa chọn đúng sản phẩm phù hợp, phát huy được công dụng tối đa của bộ đồ tập.

Dịch vụ hậu mãi và chăm sóc khách hàng sau bán hàng tại Kene Sports cũng được đánh giá cao. Những khách hàng đã từng mua hàng tại Kene Sports đều được hệ thống lưu trữ lại thông tin và có bộ phận chăm sóc khách hàng liên hệ để khảo sát mức độ hài lòng và tiếp nhận góp ý, phản hồi từ khách hàng để cải thiện và phát triển hệ thống ngày càng tốt hơn.

Chính sách đổi trả miễn phí cho khách hàng cũng được nhân viên tư vấn kỹ lưỡng và rõ ràng về phương thức và cách đổi trả, giúp khách hàng an tâm hơn khi mua hàng tại Kene Sports.

Hướng đến sứ mệnh góp phần nâng tầm sức khỏe khách hàng Việt, Kene Sports mang đến những bộ đồ tập năng động, kiểu dáng thời thượng, tôn lên những đường cong quyến rũ, mang đến sự trẻ trung, khỏe khoắn cho chị em phụ nữ Việt, từ đó kích thích đam mê luyện tập thể thao của phái đẹp để nâng cao sức khỏe, cũng như vóc dáng ngày một hoàn hảo hơn.

Tháng 4 này, Kene Sports tiếp tục mở rộng thêm 5 cửa hàng tại Hà Nội tiến tới mở rộng hệ thống quy mô cửa hàng trên toàn quốc.

Thông tin liên hệ: Kene Sports Địa chỉ: 27/61 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội Hotline: 024 3217 1101 - 0703 232 737 Website: https://kenesports.vn/ Fanpage: https://www.facebook.com/kenesports.vn

Ngọc Minh