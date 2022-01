Try and Review là cộng đồng đánh giá sản phẩm hàng đầu châu Á được thành lập bởi Maëlle Pochat và Alexia Sichère, nhằm tạo ra một cộng đồng đích thực, hướng đến người tiêu dùng. Kể từ năm 2016, công ty đã phát triển và mở rộng sang 13 thị trường trên toàn thế giới với hơn 1,2 triệu thành viên đăng ký. Try and Review đã kết nối mọi người với những mặt hàng tiêu dùng chất lượng, đóng góp hàng nghìn lượt đánh giá cho hơn 3000 sản phẩm thuộc 13 danh mục: Làm đẹp, Chăm sóc cá nhân, Chăm sóc da, Chăm sóc tóc, Nước hoa, Tắm và Cơ thể, Sức khỏe, Gia đình, Sang trọng, Trẻ em, Thực phẩm, Thú cưng và Điện tử. Năm 2021, Nguyên Xuân trở thành dầu gội dược liệu Châu Á tiên phong trong việc hợp tác và nhận được đánh giá tích cực đến từ cộng đồng đánh giá uy tín Try & Review. Hiện các sản phẩm của Nguyên Xuân đã có bán tại các hiệu thuốc và cửa hàng tạp hóa, siêu thị trên toàn quốc và các sàn TMĐT. Liên hệ tổng đài: 1900.571.255 để được tư vấn hoặc truy cập website: https://daugoiduoclieunguyenxuan.vn/