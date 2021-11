Vừa qua, DCI Việt Nam đã tổ chức Khóa học Năng Đoạn Kim Cương - DCI dành riêng cho các giáo viên trên khắp cả nước trên nền tảng học trực tuyến Zoom Online. Chương trình miễn 100% học phí và thu hút đến 1.000 giáo viên tham gia.

Đây là hoạt động thường niên của DCI Việt Nam dành tặng đến những người đang công tác trong ngành dạy học, giáo dục.

Nhà giáo là một trong những nghề cao quý, có sức lan tỏa vả ảnh hưởng lớn trong xã hội. Trong xã hội, ngành nào cũng có những giá trị và tầm quan trọng nhất định, nhưng nghề nhà giáo lại mang đến những giá trị khác biệt, bởi vì giáo viên chính là người truyền cảm hứng, mang đến kiến thức, rèn giũa nhân cách và đạo đức cho thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước.

Chính vì lẽ đó, hàng năm, DCI Việt Nam đều tổ chức chương trình Năng Đoạn Kim Cương - DCI, nhằm hỗ trợ các giáo viên trong việc thấu hiểu giá trị của “sự cho đi” và lan tỏa giá trị tốt đẹp đó đến với những mầm non tương lai của đất nước.

Bằng cách hỗ trợ 100% học phí và mang những giá trị, kiến thức nhân văn này đến với các thầy cô, hàng nghìn giáo viên đã có cơ hội tham gia khóa học Năng Đoạn Kim Cương - DCI mỗi năm.

Trong 2 ngày của khóa học “Năng Đoạn Kim Cương cấp độ 1: Oxygen Money” được tổ chức dành riêng cho các giáo viên vào tháng 8/2021, ông Nguyễn Công Bình - Giám đốc DCI Việt Nam đã mang lại nhiều giá trị và bài học dành cho mọi người.

DCI cấp độ 1: Thành công bên trong, thành công bên ngoài

Đại diện DCI Việt Nam chia sẻ: “Đây là chương trình nổi tiếng được biết tới như một giải pháp giúp con người khám phá sức mạnh nội tại của bản thân để thành công trong kinh doanh và cuộc sống.

Không chỉ vậy, chương trình học này còn giúp chúng ta tìm được nguyên nhân gốc rễ của mọi vấn đề, hướng con người đến những điều tích cực, xác định và thực hành để đạt được 5 mục tiêu cuộc đời: tài chính, sức khỏe, mối quan hệ, sự bình an và cống hiến với xã hội”.

Theo đại diện DCI Việt Nam, dựa trên triết lý “Give what you want - cho đi điều bạn muốn”, Năng Đoạn Kim Cương mong muốn tạo ra các hiệu ứng xã hội mạnh mẽ và rộng lớn giúp lan tỏa và chia sẻ sâu sắc những giá trị tích cực vào cuộc sống. Do đó, các khóa học của DCI Việt Nam đã được hàng trăm nghìn học viên lựa chọn tham gia.

Tìm hiểu thêm về “Năng Đoạn Kim Cương” bằng cách tham gia chương trình cuối cùng trong năm 2021 tại: https://dci.edu.vn/level1/.

Tấn Tài