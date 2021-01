Tượng gỗ phong thủy không chỉ là đồ mỹ nghệ tinh xảo mà còn hàm chứa ý nghĩa về tài lộc, may mắn, bình an.

Đại diện đồ gỗ Mạnh Sơn cho biết, tượng gỗ phong thủy là quà tặng mỹ nghệ giá trị. Vì vậy, người mua nên lựa chọn cẩn thận về mẫu mã, chất lượng và ý nghĩa. Dưới đây là một số gợi ý về tượng gỗ phong thủy từ đại diện đồ gỗ Mạnh Sơn.

Tượng Phật Di Lặc

Tượng Phật Di lặc ngũ phúc

Đại diện đồ gỗ Mạnh Sơn cho biết, Phật Di Lặc được xem là biểu tượng phong thủy về tài lộc, may mắn. Người dân thường thờ cúng tượng Di Lặc với mong muốn mang lại tài lộc, công việc thuận lợi và gặp được nhiều niềm vui.

Khi chế tác một bức tượng Di Lặc, người ta thường kèm thêm một số biểu tượng phong thủy khác nhằm thể hiện đầy đủ mong ước của con người về những điều tốt lành sẽ nhận được trong cuộc sống.

Thiềm thừ tài lộc

Thiềm thừ tài lộc (hay còn gọi là cóc tài lộc, cóc 3 chân) là linh vật được ưa chuộng hiện nay. Đại diện đồ gỗ Mạnh Sơn chia sẻ, thiềm thừ là biểu tượng của tài lộc, may mắn và sự an lành. Hình ảnh cóc ngậm tiền hàm nghĩa mang lại tiền tài và phú quý cho gia chủ. Đặc biệt, với người buôn bán, kinh doanh, cóc ngậm tiền có ý nghĩa đem đến may mắn, làm ăn thuận lợi và ngày càng phát đạt.

Không chỉ được yêu thích về ý nghĩa chiêu tài, với hình dạng cóc 3 chân còn có ý nghĩa kỵ hung sát trong nhà. Đại diện đồ gỗ Mạnh Sơn chia sẻ, theo phong thủy, cóc tài lộc nên đặt quay mặt vào trong nhà.

Quan Công (Quan Vũ)

Quan Công Tam Long

Quan Công (còn gọi là Quan Vũ) là người bảo vệ những người bị áp bức. Trong phong thủy, tượng Quan Công mang ý nghĩa bảo hộ. Đại diện đồ gỗ Mạnh Sơn cho biết, tượng Quan Công dù ở tư thế nào khi trong nhà mang năng lượng mạnh, người ta thường đặt hình ảnh Quan Công trên cao để canh giữ cửa trước.

Đại diện đồ gỗ Mạnh Sơn cho biết, vẻ mặt của Quan Công càng hung dữ thì hàm ý bảo vệ càng mạnh. Cùng với đó, một trong những ý nghĩa khi để Quan Công trong nhà là: sự bình an, hòa thuận giữa các thành viên trong gia đình, bảo vệ cho người cha và mang đến tài lộc.

Theo đại diện đồ gỗ Mạnh Sơn, gia chủ nên nên đặt biểu tượng Quan Công tại góc Tây Bắc của ngôi nhà hoặc văn phòng, mặt hướng ra cửa, không cần thiết phải thờ cúng Quan Công, chỉ cần có biểu tượng hình ảnh là đủ.

